大學生約訪超輕挑 張兆志回絕：禮貌跟尊重呢？

張兆志常常在臉書為網友的愛情解惑。（翻攝自張兆志臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「George」張兆志近年來受封兩性達人，常常以一針見血的直白口吻在臉書為網友解惑感情煩惱，日前有大學生在臉書私訊他，表示因為作業需求，要採訪兩性作家，不過對方用字輕鬆，甚至僅說「Hello」打招呼、用「你」來稱呼張兆志，讓張兆志一秒打槍對方：「可以使用比較正式邀請的詞彙？」

張兆志在臉書呼籲，就算科技很方便也不可以忽略禮貌的重要性。（翻攝自張兆志臉書）

張兆志今天在臉書公布他和一名大學生的對話，該學生劈頭除了「Hello、Hello」再沒有別的招呼詞，簡單表明想要採訪兩性作家的需求，接著便開始問想問的問題「想請你說一下對於遠距離的看法」，最後還「順便」表示自己也是遠距離，希望得到張兆志的回覆。

張兆志看了訊息後，禮貌提醒對方採訪邀請應該使用更正式的詞彙，「而不是哈囉之後告訴我妳想幹嘛，然後就開始問了，還順便問自己的問題」，張兆志將訊息公開在臉書上，表示「第一，科技再方便，禮貌不可以隨便。第二，請尊重一下我的意願。第三，我怎麼看都覺得是被妳借過想問自己的問題」。

訊息PO出後，有不少網友抨擊該名大學生連基本的禮貌都沒有，痛批「尊重放在哪」、「難道喬治哥改名叫Hello嗎」、「我也常遇到別人跟我說Hello」，不過也有部分網友酸他紅了就小題大作，批評他有「大頭症」，引起兩極討論。

有名大學生私訊張兆志，希望訪問他，但用詞輕鬆，讓張兆志一秒回絕。（翻攝自張兆志臉書）

張兆志禮貌回應對方採訪邀請需用正式詞彙。（翻攝自張兆志臉書）