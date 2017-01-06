周杰倫紅磡總統套房豪華曝光 稱「唱完可以直接回房」

周杰倫（右）曬酒店總統套房照片，並笑虧自己還沒準備好演唱會。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕繼天團五月天在小巨蛋一口氣舉辦9場復刻演唱會嗨翻歌迷後，天王周杰倫的「地表最強」世界巡迴演唱會來到了香港站，從1月8日起到17日一連9場的演唱會，也準備把紅磡的屋頂唱掀！

今日周杰倫已抵達香港，似乎藏不住喜悅在臉書發文與粉絲分享心情：「香港紅磡就在腳下，每天唱完可以直接走回房，也可以睡久一點，每次等前奏音樂下了，我再走下去剛好，但重點是九場你們都準備好了嗎...............我............還沒準備好，哈哈。」還分享了他住的總統套房照片，房外可以一覽維多利亞港的美麗風光，除了寬敞無比外，還有一座小花園提供賞景用，豪華與方便程度令周董心情頂呱呱。事實上，周董在2013年紅磡演唱會的時候也入住這家酒店的總統套房，當時香港媒體還報導過周董開完演唱會就在總統套房直接開趴。

周杰倫（右）曬香港都會海逸酒店總統套房照片。（翻攝自臉書）

以往在香港的演唱會，周杰倫都會邀請香港天王巨星擔任嘉賓，甚至會準備粵語歌令歌迷驚喜不已，這次一連9場的演唱會令人相當期待周董又會出什麼招！至於台灣站的巡迴演唱會，目前只公布了小巨蛋的預定日期，但還沒公布場次與售票，台灣的歌迷還要再等一等了。