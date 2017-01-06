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（影音）強國網紅直播撕書 高喊「讀書沒用」遭炮轟

2017/01/06 19:17

芙伊伊自稱是網紅，微博卻僅有1.3萬人關注。（合成圖，翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕近來直播風潮竄起，不少人拿出各式招數賺取高額收入，日前強國素人主播竟直播起「撕書」，還高喊：「我不讀書照樣開跑車」，狂妄口吻遭網軍炮轟。

網紅直播撕書，高喊「讀書沒用」遭炮轟。（翻攝自微博）

自稱是網紅的芙伊伊，4日與友人一同開直播，她隨意拿起粉絲送的書，並以厭惡口氣說：「想都不想理」、「看這書幹麻，不知道說甚麼鬼」，在得知書的內容為創業家故事後，他則表示「真的覺得讀書沒用」，還聲稱自己沒讀書也能開跑車，對於粉絲所送的書，兩人的口氣及態度皆相當不削，最後乾脆撕起書，讓網軍看得傻眼，紛紛怒轟「錢不是生活的全部」、「你自豪你有錢，我也自豪我讀過書」、「無知」。

網紅直播撕書，高喊「讀書沒用」遭炮轟。（翻攝自微博）

芙伊伊昨錄製影片怒嗆網軍，「我沒讀書，還不是照樣開跑車，背限量版名牌包，粉絲送我的東西，我愛怎樣就怎樣，下次送給我，還是會撕，沒讀書一樣可以過很好的生活，沒什麼好說的」，之後更在微博寫下「那些噴我的人，歇歇吧，我有我自己的生活方式，你們愛讀書的繼續讀你們的書，我過我的生活，這樣ok？謝謝你們的關心！」

相關影片：（影片取自秒拍，如遭移除敬請見諒）

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