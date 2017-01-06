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曾爆遭林宥嘉「被分手」 鄧紫棋首談分手原因

2017/01/06 20:42

林宥嘉2013年金曲獎時，曾牽著鄧紫棋的手走紅毯。（資料照，記者潘少棠攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港歌手「G.E.M.」鄧紫棋日前推出首部紀錄片《一路逆風》，電影記述她25歲的成長經歷，其中記錄了她被指耍大牌的傳聞及和林宥嘉交往4年分手的原因，她嘲演技太爛，所以在鏡頭前不會掩飾，展現最真實的自己，對於負面新聞從解釋不清，但現在學會漠視「莫須有」的傳聞。

鄧紫棋日前在出席記錄片記者會，表示自己演技不好，只會呈現真實的自己。（香港明報提供）

鄧紫棋和林宥嘉兩人低調談了4年情，分手後她在臉書開砲嗆對方虛偽、懦弱、厚臉皮，怨懟林宥嘉打死不承認和她的感情，更爆出自己看到新聞才得知自己「被分手」，這件事鬧得沸沸揚揚， 電影中鄧紫棋談起和林宥嘉的感情，她認為分手的主因是因為遠距離戀愛所造成的裂痕，無法見面加上電話中無法講清楚，讓分歧越來越大導致走上分手。

鄧紫棋（右）坦然談起和林宥嘉的感情。（香港明報提供）

鄧紫棋表示會坦然說出這段充滿爭議的戀情，是因為就算不說、不做也會遭到譴責，不如自己大方說出來，「即使是太陽，同時間都只有地球的一半可以看到，我為什麼要祈求大家都能第一時間看到真相呢？」

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