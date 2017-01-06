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嫩團SF9撲台嗑雞 永斌撞臉吳克群直喊「不敢當」！

2017/01/06 17:09

SF9抵台記者會。（記者胡舜翔攝）

〔記者陳立妍／台北報導〕出道剛滿3個月的南韓嫩團「SF9」於今午首度撲台，參加明天的新年除夕特別節目《2017超級巨星紅白藝能大賞》錄影，他們初次來台難掩興奮，一見到台灣媒體便以標準的華語「新年快樂」拜早年，一旁的路雲也緊接著補腔「恭喜發財」，最後團員們合力大喊語「紅包拿來」，全場笑聲不斷。

SF9抵台記者會。（記者胡舜翔攝）

隊長永斌透露，之前曾聽到很多人說他和吳克群長得很像，便特地上網搜尋過吳克群，大讚對方長得很帥，謙虛表示「對於大家說我們長得很像感到不敢當，如果說我長得像他，那就代表我也很帥吧」，笑說「真的不敢說我們長得很像，如果要找一個最像的地方，應該就是左臉的角度」，並示範他最引以為傲的左臉讓攝影記者拍照。

達淵（右）高舉金元寶耍帥。（記者胡舜翔攝）

記者會上，主辦單位為「SF9」準備了鹹酥雞、鹽水雞、宮保雞丁、花雕雞、白斬雞等各式雞肉料理讓他們品嘗，團員們看到美食當前顧不得形象搶食，吃得不亦樂乎。而永斌也預告明天的表演將帶來全新未曝光的歌曲，團員們更現場清唱一段新歌《Fanfare》的華語版，展現清唱實力。

此外，「SF9」首張專輯《Feeling Sensation》現已在台發行。

仁誠示範眼神放電。（記者胡舜翔攝）SF9品嚐台式雞肉料理。（記者胡舜翔攝）永斌（右）謙稱左臉像吳克群。（記者胡舜翔攝）

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