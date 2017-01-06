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松菸遛狗被警衛臭臉 邵庭控訴遭不友善對待

2017/01/06 17:28

邵庭今天在臉書表示，她在松山文創園區溜狗被警衛「拍照存證」，讓她超想翻白眼。（翻攝自邵庭臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕邵庭非常喜歡萌寵，常常在臉書發表對動物議題的看法，還主持了寵物節目，不過今天她表示，她帶著毛小孩到松山文創園區時，一進園區就遭到警衛臭臉緊跟，對方還不停拍照「蒐證」，當她帶著毛小孩坐上戶外的木椅時，還被警衛怒斥「椅子是給人坐的，不是給狗」，讓她在臉書爆氣：「受到了極不友善的對待！

邵庭相當愛護動物。（翻攝自邵庭臉書）

邵庭今天在臉書PO出一張極致白眼照，她表示自己在松山文創園區受到非常不友善的對待，她說，才剛帶著毛小孩進入松山文創園區，園區的警衛就立刻臭臉，還一直跟在後面「拍照蒐證」，還痛斥她不該把毛小孩放在戶外的木椅上。

雖然邵庭當下認為，園區有園區的規定，馬上把狗狗抱離木椅，但她直言現場並未看到「小狗不能坐椅子」的標示，更抨擊警衛態度是臭臉丟下這樣一句話，讓她相當錯愕。不過邵庭自省，如果她有事先詢問警衛，也許今天就不會發生這樣的事情，她更期許所有毛小孩的主人，「未來環境清潔跟寵物教養，我們一定一定要做得更好更好，讓別人沒有話說、沒辦法找麻煩」。

不過據查，其實松山文創園區的戶外空間是可以帶寵物一起同樂的，惟依據「臺北市公園管理自治條例」，寵物必須繫上牽繩，主人也必須注重清潔，照邵庭的說法，其實符合松山文創園區的規定，警衛的反應讓人不解。

邵庭臉書全文。（翻攝自邵庭臉書）

邵庭臉書全文。（翻攝自邵庭臉書）

松山文創園區的官網顯示其實是可以溜狗的，只要有注意牽繩和清潔即可。（翻攝自松山文創官網）

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