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5歲雙胞胎女兒人氣夯 媽媽「產後心情」遭推爆

2017/01/06 17:48

蘋果西打擔任ZARA童裝模特兒，超萌模樣吸引粉絲目光。（翻攝自「蘋果西打」臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕5歲的人氣雙胞胎姊妹「蘋果西打」，自2013年的「變調的春曉」影片在網路上爆紅，近期更受邀成為「ZARA」的童裝模特兒人氣超夯，不過媽媽艾曼達在臉書上分享，當新手媽媽的無助感，讓不少網友引發共鳴，紛紛表示很貼切。

雙胞胎蘋果西打的媽媽透露，新手媽媽的無助感遭網友推爆。（翻攝自「蘋果西打」臉書）

艾曼達談起生下雙胞胎女兒時，由於是第一胎在缺乏經驗，常常在沒有幫手的情況下忙到天昏地暗，一個人抱著兩個哭不停的女兒或是餵奶餵到睡著，甚至會抱著女兒一起大哭，讓她現在回想起來坦言「當時有點無助」，因此認為產後媽媽也需要時間調適心情。

蘋果西打穿上紅色洋裝為ZARA拍攝新年新裝，大展活潑俏皮的一面。（翻攝自「蘋果西打」臉書）

她表示分享這樣的故事是為了讓大家不要只關注新生兒，將孩子辛苦生下來的媽媽也是需要被關心，因為產後的媽媽「是你最愛的人，也是人家最寶貝的女兒。」最後一席話讓不少感同身受的網友大呼「都要哭了」。

雙胞胎蘋果西打的媽媽透露，新手媽媽的無助感遭網友推爆。（翻攝自「蘋果西打」臉書）

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