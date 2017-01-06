（影音）西川貴教中島美嘉齊登台 助陣《紅白》放送手指愛心

中島美嘉抵台。（記者趙世勳攝）

〔記者粘湘婉／台北報導〕日本歌姬中島美嘉、搖滾教主西川貴教今搭機抵台，提前為明天在小巨蛋錄影的《2017超級巨星紅白藝能大賞》做準備。2人今雖搭同班班機，但日方考慮到2人出道資歷， 依舊一前一後出關，並未合體，但「歌姬」加「搖滾教主」同時登台，現場仍吸引近50名粉絲到場接機；而西川對粉絲簽名來者不拒，中島則是開心接下歌迷送的麻糬，一路自己拎上車親切破錶。

出道27年的西川貴教，今打頭陣出關，以一襲灰色雅痞西裝、搭上茶色靴子現身松山機場，有歌迷前天剛去日本看完西川武道館演唱會，今特地趕回來接機，而西川見到熱情歌迷接機，一路揮手露出燦爛笑容，還比出「愛心」手勢。他結束拍照後，歌迷一擁而上，紛紛遞上簽名板、周邊要求簽名，西川全都親切回應，讓粉絲相當滿足。

西川貴教抵台，手比愛心。（記者趙世勳攝）

而中島美嘉耶誕節才在台舉辦演唱會，相隔才短短10天，今她再度抵台，穿上金色套裝、藍頭巾，手拿紫色BVLGARI手拿包貴氣現身。有不少粉絲拿台北演唱會的手燈前來接機，還有熱情歌迷大喊「美嘉，歡迎回來」，她聽到後露出燦爛笑容，親切揮揮手回應。值得一提的是，有粉絲衝上前，送上麻糬給美嘉當伴手禮，美嘉不僅親自接下，更婉拒工作人員的幫忙，自己一路拎上車，讓粉絲相當感動。

中島美嘉抵台。（記者趙世勳攝）

西川貴教這次在《2017超級巨星紅白藝能大賞》預計將演唱布袋戲《東離劍遊記》主題曲新歌《雷鳴》，以及電影《神劍闖江湖》主題曲《HEART OF SWORD》；2月19日他將在台北國際會議中心舉辦個人演唱會，門票欲購可洽KKTIX、全家便利商店Famiport。