舊愛楊明學離開13年 許維恩「又來看你了」催淚

許維恩今天前往「探望」已故前男友楊明學。（翻攝自許維恩臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣女星許維恩近年不只從事美容業，還自己開起美體店當老闆，加上認愛KID後感情甜蜜，可說是事業愛情兩得意，不過其實許維恩到現在，心中依然掛念著13年前離世的前男友，創作才子楊明學，近年事業愛情兩得意，但心裡總是牽掛著一個人，對方正是13年前因病英年早逝的才子楊明學。許維恩每年都會撥空前往悼念楊明學，今天是楊明學的忌日，許維恩感性在臉書寫下「你是太陽，給我滿滿的能量」，讓網友看了鼻酸。

許維恩在臉書免懷楊明學，思念之情躍然紙上。（翻攝自許維恩臉書）

許維恩雖然在楊明學過世後，有過和Alex的一段婚姻，離婚後再和KID展開新戀情，但每年都會抽空前往探視楊明學，去年的緬懷PO文甚至被網友誤會成在思念KID，讓人看了好哭又好笑。今年許維恩依舊在1月6日去探望楊明學，她感性寫著「12年原來大家都沒變！變得是～這個家更溫暖更幸福更有愛～別擔心我們都很好」，字裡行間透露著對楊明學的無盡思念。

許維恩（左）和陽明學（右）曾合作《旋木》MV，該曲也是兩人紀念曲。（擷取自YouTube）

網友看了，紛紛留言為她加油打氣，希望她「好好珍惜當下」、「妳過得好他才會開心」，不過也有搞不清楚狀況的網友狂問「是在講誰」。

許維恩在臉書PO照思念楊明學。（翻攝自許維恩臉書）