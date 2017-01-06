限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

舊愛楊明學離開13年 許維恩「又來看你了」催淚

2017/01/06 16:48

許維恩今天前往「探望」已故前男友楊明學。（翻攝自許維恩臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣女星許維恩近年不只從事美容業，還自己開起美體店當老闆，加上認愛KID後感情甜蜜，可說是事業愛情兩得意，不過其實許維恩到現在，心中依然掛念著13年前離世的前男友，創作才子楊明學，近年事業愛情兩得意，但心裡總是牽掛著一個人，對方正是13年前因病英年早逝的才子楊明學。許維恩每年都會撥空前往悼念楊明學，今天是楊明學的忌日，許維恩感性在臉書寫下「你是太陽，給我滿滿的能量」，讓網友看了鼻酸。

許維恩在臉書免懷楊明學，思念之情躍然紙上。（翻攝自許維恩臉書）

許維恩雖然在楊明學過世後，有過和Alex的一段婚姻，離婚後再和KID展開新戀情，但每年都會抽空前往探視楊明學，去年的緬懷PO文甚至被網友誤會成在思念KID，讓人看了好哭又好笑。今年許維恩依舊在1月6日去探望楊明學，她感性寫著「12年原來大家都沒變！變得是～這個家更溫暖更幸福更有愛～別擔心我們都很好」，字裡行間透露著對楊明學的無盡思念。

許維恩（左）和陽明學（右）曾合作《旋木》MV，該曲也是兩人紀念曲。（擷取自YouTube）

網友看了，紛紛留言為她加油打氣，希望她「好好珍惜當下」、「妳過得好他才會開心」，不過也有搞不清楚狀況的網友狂問「是在講誰」。

許維恩在臉書PO照思念楊明學。（翻攝自許維恩臉書）

相關新聞

推薦新聞
林志玲的配偶欄被寫上了言承旭！當事人這樣回應... 林志玲的配偶欄被寫上了言承旭！當事人這樣回應...
2017/01/06 12:19
與言承旭共赴豪門喜宴 林志玲只認「做了這件事」！ 與言承旭共赴豪門喜宴 林志玲只認「做了這件事」！
2017/01/06 08:16
黃嘉千爆能接受老公出軌 「因為是我選的！」 黃嘉千爆能接受老公出軌 「因為是我選的！」
2017/01/06 11:53
（影音）抱病演出還絆倒重摔 蔡依林敬業爬起繼續演唱 （影音）抱病演出還絆倒重摔 蔡依林敬業爬起繼續演唱
2017/01/06 08:57
41歲港姐桃花衰財運旺 買六合彩中百萬獎金 41歲港姐桃花衰財運旺 買六合彩中百萬獎金
2017/01/06 11:03
松本潤偷吃AV女優4年 正牌女友怒斬婚事 松本潤偷吃AV女優4年 正牌女友怒斬婚事
2017/01/06 13:38
邵昕前妻離婚後成小三！竟搭正宮車HIGH玩 邵昕前妻離婚後成小三！竟搭正宮車HIGH玩
2017/01/06 15:05
《大學生》女星罹帶狀皰疹 癌母自責：我只要妳健康 《大學生》女星罹帶狀皰疹 癌母自責：我只要妳健康
2017/01/06 09:35
超辣準媽媽！陳子玄大秀裸背透視蕾絲婚照 超辣準媽媽！陳子玄大秀裸背透視蕾絲婚照
2017/01/06 09:37
直擊！野生陳意涵街頭放閃 甜牽髮型師男友血拼 直擊！野生陳意涵街頭放閃 甜牽髮型師男友血拼
2017/01/06 11:15
Ella挺孕肚做「傻事 」 老公回應讓她大翻白眼 Ella挺孕肚做「傻事 」 老公回應讓她大翻白眼
2017/01/06 10:36
5歲雙胞胎超高顏值 讓ZARA破例欽點邀請合作！ 5歲雙胞胎超高顏值 讓ZARA破例欽點邀請合作！
2017/01/06 14:27
方志友棄老公放閃新歡 張書豪「劇中限定」急撇清 方志友棄老公放閃新歡 張書豪「劇中限定」急撇清
2017/01/06 08:12
新垣結衣堺雅人續集戰開打 《月薪》恐讓《半澤》難產 新垣結衣堺雅人續集戰開打 《月薪》恐讓《半澤》難產
2017/01/06 15:36
被問「遊戲重要還是我重要？」 李易神回讓六月笑翻 被問「遊戲重要還是我重要？」 李易神回讓六月笑翻
2017/01/06 13:35
愛裸露半身演出秀身材 男星成史上最不愛穿上衣主唱！ 愛裸露半身演出秀身材 男星成史上最不愛穿上衣主唱！
2017/01/06 07:57
身材太辣錯了嗎 G奶校花當Baby替身遭換角 身材太辣錯了嗎 G奶校花當Baby替身遭換角
2017/01/06 15:47
中國霾害日益惡化 女星攜子前往《沿海地帶》避難 中國霾害日益惡化 女星攜子前往《沿海地帶》避難
2017/01/06 13:25
霸氣！王力宏放話未來不讓女兒「靠爸」 霸氣！王力宏放話未來不讓女兒「靠爸」
2017/01/06 08:36
婷婷當人小三被正宮嗆翻 前夫邵昕冷回應 婷婷當人小三被正宮嗆翻 前夫邵昕冷回應
2017/01/06 16:55
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.