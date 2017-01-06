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身材太辣錯了嗎 G奶校花當Baby替身遭換角

2017/01/06 15:47

Angelababy（左）和周文羽（右）的某些角度非常像。（合成圖，翻攝自楊穎、周文羽微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國網路紅人周文羽，外型酷似「Angelababy」楊穎，又有著超惹火的傲人G奶，在網路上小有名氣，日前她被選為Angelababy《孤芳不自賞》的電視劇替身，不過在《孤芳不自賞》播出後，卻傳出周文羽遭到劇組換角，原因竟是因為她上圍太豐滿，和Angelababy差太大。

周文羽曾幫《孤芳不自賞》劇組拍攝定裝照，卻臨時被換角。（翻攝自周文羽微博）

據《全明星探》指出，周文羽因為長相和Angelababy有幾分神似，當初被《孤芳不自賞》劇組看上，進入劇組定裝、試妝，更因為對化妝品過敏進過醫院，但知情人士透露周文羽為了當Angelababy的替身已經努力準備了一段時間，最後卻被劇組以「身形和Baby不一樣」遭到換角。

據傳周文羽因為上圍太豐滿，和Angelababy差很大才遭換角。（翻攝自周文羽微博）

消息人士指出，其實就只是因為周文羽上圍豐滿，跟Angelababy看上去實在是差太多，最後只好換掉周文羽，周文羽雖然認為這樣的事情不公平，「很離譜」，但也還是尊重劇組決定，並曾在微博祝福《孤芳不自賞》。

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