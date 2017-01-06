才認愛翹臀珍 德瑞克被爆傳訊調情單身麻辣姬

「麻辣姬」妮姬米娜（右）最近剛分手，就傳出才認愛翹臀珍沒多久的德瑞克（左）馬上發訊與她調情。（翻攝自Capital XTRA）

〔記者陳昱均／綜合報導〕「翹臀珍」珍妮佛羅培茲日前在社群網站PO出和加拿大「饒舌天王」德瑞克親密相擁的照片，大方認愛放閃，讓曾與翹臀珍情同姊妹、但同時也是德瑞克前女友的小天后蕾哈娜看了相當不爽，怒取消追蹤翹臀珍。這段相差19歲的姊弟戀，因為太過高調，不斷被外界認為是在「炒新聞」，加上現在德瑞克聽聞「麻辣姬」妮姬米娜重返單身後，不顧現在自己已經是翹臀珍男友的身分，馬上傳訊去「關心兼調情」，似乎越來越應證了他與翹臀珍只是在談一場「公關戀」罷了。

德瑞克（左）和珍妮佛羅培茲（右）日前大方炫愛，被質疑藉緋聞宣傳新歌。（翻攝自網路）

麻辣姬最近剛與男友米克米爾（Meek Mill）分手、重返單身，不過馬上就有新桃花出現，而且這朵桃花來頭還不小，就是最近才剛公開認愛的德瑞克。根據八卦網站《HollywoodLife》報導，德瑞克被爆在得知麻辣姬分手重回單身市場後，馬上就秘密傳了數封訊息給這位他過去曾放話想娶的女星，相關人士對此則表示：「德瑞克對於2人分手的消息感到很開心，他想確定妮姬現在一切都好、沒有受到傷害。」

妮姬米娜（左）最近剛與男友米克米爾（右）分手。（翻攝自The Daily Beast）

然而，這樣的行為卻被質疑是否是在瞞著新女友翹臀珍偷吃，該名相關人士就替小倆口反駁：「德瑞克跟翹臀珍之間不能再更好了」，強調2人之間的感情越來越茁壯，德瑞克雖然不希望翹臀珍覺得地位受威脅，但也因為與麻辣姬建立了超過5年的友誼，早已將她視為家人一般看待，所以現在麻辣姬分手後，他想成為對方背後堅實的支柱，好扶持她走過分手的低潮，僅是這樣而已，但網友仍忍不住PO圖惡搞，表示德瑞克看到麻辣姬重回單身後，馬上就要將翹臀珍推開，這段姊弟戀似乎相當不被外界看好。

由於德瑞克（左）曾放話想娶妮姬米娜（右），因此他在對方分手後馬上傳訊關心的行為，很容易被誤解是想追求對方。（翻攝自Capital XTRA） 網友PO圖惡搞這個狀況，諷刺德瑞克在得知「心上人」妮姬米娜重回單身後，就一把將翹臀珍推開。（翻攝自推特）