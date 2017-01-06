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雙女童星挑戰演技 灑淚為慰安婦發聲

2017/01/06 14:52

《雪地裡的擁抱》以慰安婦歷史為主題，由南韓「國民妹妹」金賽綸（右）與金香起（左）2名童星演員，詮釋一富一貧卻一樣被歷史巨輪無情輾過的慰安婦，兩人真摯早熟的演技令觀眾動容。（佳映娛樂提供）

〔記者吳琬婷／綜合報導〕南韓KBS電視台為紀念韓國光復70週年所製播的電影《雪地裡的擁抱》，即將在台上映，該片為南韓首度將慰安婦歷史作為主題的影視作品，分別邀請「國民妹妹」金賽綸與金香起2名童星演員擔綱主演，詮釋一富一貧卻一樣被歷史巨輪無情輾過的慰安婦，2人真摯早熟、激動淚灑的演技令觀眾動容。

《雪地裡的擁抱》以倒敘法描述住在同一個村子裡的2名少女：出身名門的英愛（金賽綸飾）與家境清寒的鐘芬（金香起飾），在日本佔領朝鮮的期間，被日軍強擄拐騙到滿州的慰安所被迫服務，2人在苦難中相知相惜，一起想辦法在地獄一般的環境中求生存，也計畫在寒冷的雪地之中徒步逃回朝鮮。

2名少女演員都大有來頭，金賽綸9歲時出道，憑電影《大叔》奪下多項演技大獎，更在2014年以《道熙呀》踏上坎城影展紅毯，甜美可愛形象有「國民妹妹」的美稱；金香起則在6歲時就於電影《伴我走天涯》裡尬一角，並一路主演《女王的教室》、《狼少年：不朽的愛》等多部作品，小小年紀就累積不少經歷。

《雪地裡的擁抱》不僅再現了戰爭的苦難，也替許多沒有獲得正式道歉就離開人世的受害者再次發聲，讓這段歷史不被世人忘記。該片將於1月13日在台上映， 1月12日則搶先在閱樂書店舉辦電影放映講座，詳請可洽佳映娛樂臉書粉絲團。

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