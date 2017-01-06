限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

（影音）洪榮宏開唱邀前妻 對第三春則表示...

2017/01/06 14:10

洪榮宏演唱會記者會。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌王洪榮宏離婚後復出開唱，他今天現身記者會氣色頗佳，現場塞滿親友團助陣，讓他笑得合不攏嘴，他久違與媒體見面，對於前妻陳施羽與小孩的話題大方回應，洪榮宏稱會邀請小孩擔任嘉賓，至於前妻是否到場？他則稱：「會邀請，畢竟是孩子的媽。」

洪榮宏暌違10年舉辦演唱會，他開心對粉絲喊話：「當然希望，支持我的朋友都能夠來，我會將心理最真誠的一面唱出。」他談到最近的生活很「清淡」，生活重心就演唱會與籌募新專輯，目前不想談戀愛，對於「第三春」看來沒fu，「已經夠忙了，現在靜下來就好好珍惜現在的生活。」

洪榮宏演唱會記者會。（記者陳奕全攝）

相關新聞

推薦新聞
與言承旭共赴豪門喜宴 林志玲只認「做了這件事」！ 與言承旭共赴豪門喜宴 林志玲只認「做了這件事」！
2017/01/06 08:16
林志玲的配偶欄被寫上了言承旭！當事人這樣回應... 林志玲的配偶欄被寫上了言承旭！當事人這樣回應...
2017/01/06 12:19
洪榮宏前妻遭誤認未婚單身美眉 不斷被網友私訊搭訕 洪榮宏前妻遭誤認未婚單身美眉 不斷被網友私訊搭訕
2017/01/06 07:10
（影音）抱病演出還絆倒重摔 蔡依林敬業爬起繼續演唱 （影音）抱病演出還絆倒重摔 蔡依林敬業爬起繼續演唱
2017/01/06 08:57
黃嘉千爆能接受老公出軌 「因為是我選的！」 黃嘉千爆能接受老公出軌 「因為是我選的！」
2017/01/06 11:53
41歲港姐桃花衰財運旺 買六合彩中百萬獎金 41歲港姐桃花衰財運旺 買六合彩中百萬獎金
2017/01/06 11:03
《大學生》女星罹帶狀皰疹 癌母自責：我只要妳健康 《大學生》女星罹帶狀皰疹 癌母自責：我只要妳健康
2017/01/06 09:35
超辣準媽媽！陳子玄大秀裸背透視蕾絲婚照 超辣準媽媽！陳子玄大秀裸背透視蕾絲婚照
2017/01/06 09:37
猛！台灣男神強壓香港天后 初見面就先開罵 猛！台灣男神強壓香港天后 初見面就先開罵
2017/01/06 07:59
雪莉IG曬19禁炒飯照？造型似男性生殖器又挨轟 雪莉IG曬19禁炒飯照？造型似男性生殖器又挨轟
2017/01/06 12:01
王少偉今年可能閃婚 對象是... 王少偉今年可能閃婚 對象是...
2017/01/06 06:00
美憂情色重製《遊戲王》露乳溝卡 網友興奮不起來 美憂情色重製《遊戲王》露乳溝卡 網友興奮不起來
2017/01/06 07:26
Ella挺孕肚做「傻事 」 老公回應讓她大翻白眼 Ella挺孕肚做「傻事 」 老公回應讓她大翻白眼
2017/01/06 10:36
直擊！野生陳意涵街頭放閃 甜牽髮型師男友血拼 直擊！野生陳意涵街頭放閃 甜牽髮型師男友血拼
2017/01/06 11:15
出道10年恐解散 Wonder Girls成員密謀跳槽 出道10年恐解散 Wonder Girls成員密謀跳槽
2017/01/06 06:00
連俞涵扮玉女 李國毅驚呼見到鬼 連俞涵扮玉女 李國毅驚呼見到鬼
2017/01/06 06:00
被林宥嘉虧完 李榮浩又被灑鹽「眼睛有馬來貘」 被林宥嘉虧完 李榮浩又被灑鹽「眼睛有馬來貘」
2017/01/06 07:14
71歲潘迎紫曬粉嫩少女照 曝失戀過往辛酸 71歲潘迎紫曬粉嫩少女照 曝失戀過往辛酸
2017/01/06 12:39
楊貴媚勸賣菜媽退休 母女鬧翻 楊貴媚勸賣菜媽退休 母女鬧翻
2017/01/06 06:00
霸氣！王力宏放話未來不讓女兒「靠爸」 霸氣！王力宏放話未來不讓女兒「靠爸」
2017/01/06 08:36
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.