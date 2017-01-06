（影音）洪榮宏開唱邀前妻 對第三春則表示...

洪榮宏演唱會記者會。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌王洪榮宏離婚後復出開唱，他今天現身記者會氣色頗佳，現場塞滿親友團助陣，讓他笑得合不攏嘴，他久違與媒體見面，對於前妻陳施羽與小孩的話題大方回應，洪榮宏稱會邀請小孩擔任嘉賓，至於前妻是否到場？他則稱：「會邀請，畢竟是孩子的媽。」

洪榮宏暌違10年舉辦演唱會，他開心對粉絲喊話：「當然希望，支持我的朋友都能夠來，我會將心理最真誠的一面唱出。」他談到最近的生活很「清淡」，生活重心就演唱會與籌募新專輯，目前不想談戀愛，對於「第三春」看來沒fu，「已經夠忙了，現在靜下來就好好珍惜現在的生活。」

洪榮宏演唱會記者會。（記者陳奕全攝）