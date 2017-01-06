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49歲妮可基嫚不服老 想再挑戰生第三胎！

2017/01/06 14:37

現年49歲的妮可基嫚，自爆還沒有放棄再次懷孕生第三胎的念頭。（合成圖，翻攝自sassisamblog、Bollywoodlife）

〔記者陳昱均／綜合報導〕澳大利亞影后妮可基嫚，與鄉村歌手凱思厄本在去年結婚滿10周年，夫妻倆育有2名女兒，大女兒辛蒂露絲是妮可基嫚親自生下的，而二女兒菲絲瑪格麗特則是2人透過代理孕母所生，一家4口過著幸福快樂的日子。不過，妮可對此還不滿足，過去就曾多次吐露還想再拚一胎的想法，只是找代理孕母這個行為遭到妮可的教會反對，夫妻倆只好黯然放棄再生第三胎的願望；如今，49歲的妮可基嫚，已經算是相當高齡的產婦，基本上若真要再次懷孕生子，一定會相當辛苦，然而她最近就招認自己仍然沒有放棄生第三胎的念頭。

妮可基嫚（左）與老公凱思厄本（右）結婚10年，目前育有2名女兒，不過她還不滿足，想再生一胎。（翻攝自Starkiddo）

 

最近在接受脫口秀《The Moms》訪問時，妮可基嫚就與2名女主持人聊到了自己還想為2個女兒再添弟妹的想法，先前被爆因為受新片影響，想認養小孩的妮可，吐露自己確實有跟孩子們聊到了領養的想法，她表示：「確實有的，因為我都49歲了，其中一個想要再有個弟弟或妹妹，另一個則不想要。」對此，妮可放話：「我永遠都不會否認這件事可能發生，畢竟當媽的吸引力是很強大的，像我姊姊就生了6個小孩，我的祖母更是也在49歲生下她的最後一胎，被封為該間醫院『最老的產婦』。」

妮可基嫚在41歲時，才以高齡產婦之姿，懷孕生下自己的第一胎，現在已經49歲的她，若要再次懷孕，必會更加辛苦。（翻攝自Pinterest）

中年才得子的妮可基嫚，自知可能無法陪一雙8歲與6歲的女兒太久，先前曾在接受訪問時談到自己身為「老媽媽」一事，就忍不住悲從中來落淚，她難過表示：「這讓我相當難過，但我只希望能夠待久一點，好看到我的孩子們成長發達，這是我對上天的唯一所求」，因此不難理解她怕女兒們未來可能會孤單、想再替她們生個弟妹來陪伴她們的想法。而在當天的節目中，妮可也大爆若與丈夫「性」致來潮想「辦事」的時候，都會直接跟女兒們說：「現在媽咪跟爹地要去享受我們單獨的親親時間囉」，完全不怕在孩子面前展現夫妻倆濃濃的愛意。

妮可基嫚自認是個「老媽媽」，很擔心不能陪伴女兒們太久，才會想再給她們生個伴。（翻攝自Country Fancast）

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