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SF9為《紅白》來了！吸上百名粉絲機場接機

2017/01/06 13:17

男團「SF9」為了參加台視《2017超級巨星紅白藝能大賞》除夕特別節目錄影，在今天搭機抵台。（記者朱沛雄攝）

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕南韓「FNC娛樂」旗下首支實力唱跳男團「SF9」，今天上午搭機抵台，將參加台視《2017超級巨星紅白藝能大賞》除夕特別節目錄影，吸引上百名粉絲前往桃園機場接機。

上百名粉絲聚集在桃園機場為SF9接機。（記者朱沛雄攝）

當團員走到入境大廳時向粉絲揮手致意，粉絲見到偶像貼心舉動不禁歡呼尖叫，並爭相搶拍偶像風采，許多特別搭乘同班機追星的粉絲更是一路拿著手機貼身跟拍，團員最後在保安人員陪同下搭車離開。

SF9團員走到入境大廳時向粉絲揮手致意。（記者朱沛雄攝）SF9將參加台視《2017超級巨星紅白藝能大賞》除夕特別節目錄影。（記者朱沛雄攝）

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