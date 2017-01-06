SF9為《紅白》來了！吸上百名粉絲機場接機
2017/01/06 13:17
男團「SF9」為了參加台視《2017超級巨星紅白藝能大賞》除夕特別節目錄影，在今天搭機抵台。（記者朱沛雄攝）
〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕南韓「FNC娛樂」旗下首支實力唱跳男團「SF9」，今天上午搭機抵台，將參加台視《2017超級巨星紅白藝能大賞》除夕特別節目錄影，吸引上百名粉絲前往桃園機場接機。
當團員走到入境大廳時向粉絲揮手致意，粉絲見到偶像貼心舉動不禁歡呼尖叫，並爭相搶拍偶像風采，許多特別搭乘同班機追星的粉絲更是一路拿著手機貼身跟拍，團員最後在保安人員陪同下搭車離開。
SF9團員走到入境大廳時向粉絲揮手致意。（記者朱沛雄攝）SF9將參加台視《2017超級巨星紅白藝能大賞》除夕特別節目錄影。（記者朱沛雄攝）
相關新聞
- 韓團SF9將來台 點名見吳克群
- SF9確定來台登《紅白》！期待會粉絲逛夜市
- 一例一休上路 年前再現購車熱潮！
- （影音）SF9年初撲台挺《紅白》！主唱撞臉吳克群期待相見歡
- 中島美嘉參戰紅白 最想吃年菜
- 跨年網速誰最優 手機實測見真章
- 豬哥亮抱病初登《紅白》 透露有神秘嘉賓
- SF9搖身人體風火輪 韓鮮肉團台灣出輯
- （影音）嫩團SF9帥軋人體風火輪 主唱太陽腳傷痊癒歸隊
- 台視紅白收視奪冠 城巿少女跳出高潮
- 謝金燕回收跨年梗 紅白上菜西瓜
- 紅白好星情-哈林主播戀情超有梗 左左右右加碼催婚
- 撲台奔紅白 防彈少年團壓軸熱唱
- 不爽被問張嘉欣 哈林：人要懂得看臉色
- 防彈少年團開口撂中文 飆唱哈林《快樂頌》
- 哈林熱戀張嘉欣 《紅白》遭當眾逼婚羞紅臉
- A-Lin首登紅白 城市少女將合體
- 《紅白》明晚登場 A-Lin、蕭敬騰輪番上陣
推薦新聞