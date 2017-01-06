「解樹」IU抵台！親切揮手打招呼還幫粉絲簽名
2017/01/06 12:57
〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕南韓女星IU今天上午搭機抵台，明天將在新莊體育館舉辦演唱會，近百名粉絲前往桃園機場接機，讓IU相當開心，頻頻揮手向歌迷致意。
IU在韓劇《步步驚心：麗》飾演解樹，苦戀扮演四皇子的李準基，被粉絲稱為「四樹CP」，IU明天在新莊體育館舉辦演唱會，而李準基則是將在明天來台，參加《步》劇的宣傳記者會，後天在國際會議中心開唱。
IU今天上午10時45分搭乘大韓航空班機抵達桃園機場，IU穿著一身黑色，讓她的膚色更顯白晰，入境前有粉絲認出IU上前索取簽名，IU大方停下腳步簽名，還貼心地問了粉絲的名子簽在本子中，讓粉絲感到相當窩心。
近百名粉絲在入境大廳為IU接機，見到歌迷熱情接機，IU顯得相當開心，頻頻向粉絲們揮手致意，最後在工作人員陪同下搭車離去。
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