限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 東推西推

與豐臀金一樣曾在巴黎遭劫 超模被威脅「我們要殺死妳」

2017/01/06 13:34

超模「黑珍珠」娜歐蜜坎貝兒（左）吐露自己與豐臀金（右）一樣，曾在巴黎遇劫，對方還揚言要殺死她。（翻攝自VanityFair）

〔記者陳昱均／綜合報導〕美國話題名媛「豐臀金」金卡達夏去年10月在法國巴黎下榻的飯店內遇劫，不僅衰遇歹徒挾持搶綁起來監禁在浴室內，還丟失近1100萬美元（約台幣3億4672萬元）的名貴珠寶，即便最後沒有受到任何身體上的傷害，也飽受驚嚇，並從此消失在社群媒體上，過去高調作風直接轉趨低調。然而，不只豐臀金遇上這樣的恐怖事件，超模「黑珍珠」娜歐蜜坎貝兒其實也曾於2012年在巴黎遇劫，事發多年後，她最近才公開吐露當時的細節，對豐臀金的遭遇感到心有戚戚焉。

豐臀金（左）於巴黎遇劫後飽受驚嚇，一改過去高調炫富作風幾乎從社群媒體上消失。（翻攝自Just Jared）

娜歐蜜坎貝兒在美國當地時間4日作客女星溫蒂威廉斯（Wendy Williams）所主持的同名脫口秀，她在節目中聊到了自己曾與豐臀金一樣曾在巴黎遇劫一事，她表示：「我真的很同情她（豐臀金），因為我其實曾於2012年在巴黎遇襲過，只是我對此事十分低調。」過去她從未對該起事件多做任何說明，因此這也是她首度揭露當時的恐怖細節，娜歐蜜坎貝兒透露：「歹徒從機場就開始尾隨我，之後更對我做出攻擊，直接打開我的車門還放話威脅：『娜歐蜜坎貝兒，我們要殺死妳。』」

一向穿著華服、背名牌包出現在機場的娜歐蜜坎貝兒，當時下機後就備歹徒盯上尾隨並加以攻擊。（翻攝自The Models Blog）

當時，娜歐蜜坎貝兒其實是在下機後，準備前往設計師阿澤丁阿萊亞（Azzedine Alaïa）的家中共進晚餐，而歹徒們就直接在阿澤丁阿萊亞的住所兼商店門前，與娜歐蜜坎貝兒的司機沆瀣一氣地串通起來，並對她發動攻擊；不過，黑珍珠並不是好惹的，她當下就決定要與歹徒反抗到底，她表示：「這是在一瞬間就做出的決定，我不知道如果再來一次自己會選擇哪個，要讓這傢伙拿走我裝著護照的包包呢，還是要反抗，最後我決定不會交出自己的包包。」

個性強悍的娜歐蜜坎貝兒，當下做出不願交出包包、並要反抗歹徒的決定，幸好沒有受到傷害。（翻攝自EURweb）

這起恐怖攻擊事件，最後以設計師好友店內的員工發現不對勁，而出手相救後平安落幕，娜歐蜜坎貝兒表示雖然這已經是數年前的事情，但至今她仍難以忘懷，因此馬上就能體會豐臀金的感受、同情她的遭遇，「我真的很討厭聽到說這些故事根本是造假的說法，因為這樣的事情就真的發生在我還有其他一些人的身上，但我沒什麼立場來評論就是了。」

娜歐蜜坎貝兒表示自己相當能夠體會豐臀金的遭遇，也十分同情她。（翻攝自YouTube）

相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

相關新聞

推薦新聞
49歲妮可基嫚不服老 想再挑戰生第三胎！ 49歲妮可基嫚不服老 想再挑戰生第三胎！
2017/01/06 14:37
才分手雪炫就自爆愛看美女照片 ZICO被罵翻 才分手雪炫就自爆愛看美女照片 ZICO被罵翻
2017/01/06 13:41
松本潤偷吃AV女優4年 正牌女友怒斬婚事 松本潤偷吃AV女優4年 正牌女友怒斬婚事
2017/01/06 13:38
與豐臀金一樣曾在巴黎遭劫 超模被威脅「我們要殺死妳」 與豐臀金一樣曾在巴黎遭劫 超模被威脅「我們要殺死妳」
2017/01/06 13:34
盤點台灣人2016最愛日劇 米倉涼子大勝松嶋菜菜子 盤點台灣人2016最愛日劇 米倉涼子大勝松嶋菜菜子
2017/01/06 13:20
不改棄養惡行！小賈這次鬆獅犬養半年就丟 不改棄養惡行！小賈這次鬆獅犬養半年就丟
2017/01/06 12:38
也太巧！班奈狄克竟是《福爾摩斯》作者的遠親？ 也太巧！班奈狄克竟是《福爾摩斯》作者的遠親？
2017/01/06 12:25
英歌手用自身心碎戀情 換來收聽高達2億次的神曲！ 英歌手用自身心碎戀情 換來收聽高達2億次的神曲！
2017/01/06 12:12
雪莉IG曬19禁炒飯照？造型似男性生殖器又挨轟 雪莉IG曬19禁炒飯照？造型似男性生殖器又挨轟
2017/01/06 12:01
41歲港姐桃花衰財運旺 買六合彩中百萬獎金 41歲港姐桃花衰財運旺 買六合彩中百萬獎金
2017/01/06 11:03
髒話色情暴力樣樣來 《死侍》爆冷入圍美國編劇工會獎！ 髒話色情暴力樣樣來 《死侍》爆冷入圍美國編劇工會獎！
2017/01/06 10:27
天主教阿祖拜錯神！誤把《魔戒》精靈王當神像禱告多年 天主教阿祖拜錯神！誤把《魔戒》精靈王當神像禱告多年
2017/01/06 08:42
美憂情色重製《遊戲王》露乳溝卡 網友興奮不起來 美憂情色重製《遊戲王》露乳溝卡 網友興奮不起來
2017/01/06 07:26
（影音）胸罩還是比基尼？雪莉泳池戲水又挨罵 （影音）胸罩還是比基尼？雪莉泳池戲水又挨罵
2017/01/06 07:19
孔侑、黃渤傻傻分不清楚？《鬼怪》換臉照笑噴網友 孔侑、黃渤傻傻分不清楚？《鬼怪》換臉照笑噴網友
2017/01/05 23:05
（影音）GD鄭亨敦重溫「蘋果遊戲」 粉絲大呼好粉紅 （影音）GD鄭亨敦重溫「蘋果遊戲」 粉絲大呼好粉紅
2017/01/05 21:54
（影音）雪莉爆乳露酥胸 「男友視角」影片曝光 （影音）雪莉爆乳露酥胸 「男友視角」影片曝光
2017/01/05 20:56
少女離家踹警車 大喊：我男友是TFBOYS王源！ 少女離家踹警車 大喊：我男友是TFBOYS王源！
2017/01/05 18:19
蜜雪兒威廉斯金球拋腦後 搶先秀時尚 蜜雪兒威廉斯金球拋腦後 搶先秀時尚
2017/01/05 16:14
剪輯工會獎入圍名單 大熱門《海邊》《月光》相互PK 剪輯工會獎入圍名單 大熱門《海邊》《月光》相互PK
2017/01/05 16:10
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.