與豐臀金一樣曾在巴黎遭劫 超模被威脅「我們要殺死妳」

超模「黑珍珠」娜歐蜜坎貝兒（左）吐露自己與豐臀金（右）一樣，曾在巴黎遇劫，對方還揚言要殺死她。（翻攝自VanityFair）

〔記者陳昱均／綜合報導〕美國話題名媛「豐臀金」金卡達夏去年10月在法國巴黎下榻的飯店內遇劫，不僅衰遇歹徒挾持搶綁起來監禁在浴室內，還丟失近1100萬美元（約台幣3億4672萬元）的名貴珠寶，即便最後沒有受到任何身體上的傷害，也飽受驚嚇，並從此消失在社群媒體上，過去高調作風直接轉趨低調。然而，不只豐臀金遇上這樣的恐怖事件，超模「黑珍珠」娜歐蜜坎貝兒其實也曾於2012年在巴黎遇劫，事發多年後，她最近才公開吐露當時的細節，對豐臀金的遭遇感到心有戚戚焉。

豐臀金（左）於巴黎遇劫後飽受驚嚇，一改過去高調炫富作風幾乎從社群媒體上消失。（翻攝自Just Jared）

娜歐蜜坎貝兒在美國當地時間4日作客女星溫蒂威廉斯（Wendy Williams）所主持的同名脫口秀，她在節目中聊到了自己曾與豐臀金一樣曾在巴黎遇劫一事，她表示：「我真的很同情她（豐臀金），因為我其實曾於2012年在巴黎遇襲過，只是我對此事十分低調。」過去她從未對該起事件多做任何說明，因此這也是她首度揭露當時的恐怖細節，娜歐蜜坎貝兒透露：「歹徒從機場就開始尾隨我，之後更對我做出攻擊，直接打開我的車門還放話威脅：『娜歐蜜坎貝兒，我們要殺死妳。』」

一向穿著華服、背名牌包出現在機場的娜歐蜜坎貝兒，當時下機後就備歹徒盯上尾隨並加以攻擊。（翻攝自The Models Blog）

當時，娜歐蜜坎貝兒其實是在下機後，準備前往設計師阿澤丁阿萊亞（Azzedine Alaïa）的家中共進晚餐，而歹徒們就直接在阿澤丁阿萊亞的住所兼商店門前，與娜歐蜜坎貝兒的司機沆瀣一氣地串通起來，並對她發動攻擊；不過，黑珍珠並不是好惹的，她當下就決定要與歹徒反抗到底，她表示：「這是在一瞬間就做出的決定，我不知道如果再來一次自己會選擇哪個，要讓這傢伙拿走我裝著護照的包包呢，還是要反抗，最後我決定不會交出自己的包包。」

個性強悍的娜歐蜜坎貝兒，當下做出不願交出包包、並要反抗歹徒的決定，幸好沒有受到傷害。（翻攝自EURweb）

這起恐怖攻擊事件，最後以設計師好友店內的員工發現不對勁，而出手相救後平安落幕，娜歐蜜坎貝兒表示雖然這已經是數年前的事情，但至今她仍難以忘懷，因此馬上就能體會豐臀金的感受、同情她的遭遇，「我真的很討厭聽到說這些故事根本是造假的說法，因為這樣的事情就真的發生在我還有其他一些人的身上，但我沒什麼立場來評論就是了。」

娜歐蜜坎貝兒表示自己相當能夠體會豐臀金的遭遇，也十分同情她。（翻攝自YouTube）

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