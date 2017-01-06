林志玲的配偶欄被寫上了言承旭！當事人這樣回應...
2017/01/06 12:19
林志玲（左）、言承旭感情世界讓外界霧裡看花。（資料合成照，記者胡舜翔、陳奕全攝）
〔娛樂頻道／綜合報導〕在林志玲成為演藝圈「黃金剩女」的最後一人之後，許多網友就開始不斷拱她和言承旭復合，繼昨天網友發現近期2人曾參加同場婚宴、更疑似同桌用餐，被猜測好事已近後，今天又爆出維基百科上，林志玲的配偶竟被寫成是言承旭。對此，言承旭回應：「據我了解，維基百科是人人都可上去編寫的，所以這應該是網友開的玩笑吧！」
林志玲昨已透過助理表示，當天是富邦董娘女兒婚禮，很多藝人朋友也都在，林、言沒有相約也不同桌，不過卻認了2人「有打招呼」。事件起因則是劉畊宏後來在微博曬出一家人與言承旭的合照，為元旦生日的言寫下遲來生日祝福，大家才發現林志玲也去了那場婚宴。
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