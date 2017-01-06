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英歌手用自身心碎戀情 換來收聽高達2億次的神曲！

2017/01/06 12:12

英國歌手Passenger以一曲《Let Her Go》在全球竄紅。（余光音樂提供）

〔記者吳琬婷／綜合報導〕英國歌手「Passenger」以一曲《Let Her Go》在全球竄紅，除了單曲銷售量高達500萬張，榮登英國金榜第2名、全美百大熱門單曲榜第5名外，更在音樂串流服務Spotify創造高達2億的收聽次數；但神曲的背後，卻藏著一段Passenger心碎的往事。

《Let Her Go》是Passenger在結束一段感情後的某天，在極為憂鬱的心情下，寫出了這首跟前女友相關的歌，他曾在受訪時說，「這首歌突然就宣洩而出，歌詞在我的想法裡有2層意義，一個是字面上意思『放手』與『忘掉她』；另一個是背後的意義，未能及時珍惜與了解自身所擁有的，直到失去後才發覺。我相信，這是大部分的人都能感同身受的。」

Passenger將於1月8日中午抵台，並於1月9日晚上在台北國父紀念館開唱，對於首次訪台，他表示，「我會將我多年來在世界各地表演的方式，原汁原味帶給大家，而演唱會的場地規模不算大，大家可以更貼近我的現場表演，享受原聲重現的型態。」至於演唱曲目，則將把歷年來在演唱會上最受到歡迎的歌單，以精華版方式獻給台灣歌迷。

「Passenger吟遊詩人2017台北演唱會」詳細內容及售票資訊可至「余光音樂粉絲團」查詢。

Passenger將於1月9日晚上在台北國父紀念館開唱。（余光音樂提供）

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