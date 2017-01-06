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被問「遊戲重要還是我重要？」 李易神回讓六月笑翻

2017/01/06 13:35

李易一家四口幸福又甜蜜。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕李易與六月婚後育有一雙兒女，夫妻倆秉持「多生多福氣」的理念，，常在社群網站上分享家庭趣事，一家四口幸福快樂。李易今在臉書透露老婆問「你覺得遊戲重要還是我重要」，他的幽默回答讓網友們笑翻。

李易在臉書表示，昨天他正準備要玩電動時，老婆六月突然冷問：「你覺得遊戲重要還是我重要？」李易則一秒神回復：「我敢打遊戲不敢打妳，妳說呢？」讓六月好氣又好笑，網友們看到便留言回應：「其實是想拐著彎放閃」、「這是種想打老婆又不敢打老婆時，就趕快去打遊戲宣洩的概念XD」。

李易臉書全文。（翻攝自臉書）

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