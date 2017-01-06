不改棄養惡行！小賈這次鬆獅犬養半年就丟
2017/01/06 12:38
小賈先前養了一條名叫「Todd」的鬆獅犬，卻在養了半年後就將牠拋棄。（翻攝自Instagram）
〔記者莊沛儀／綜合報導〕加拿大歌手「小賈」小賈斯汀曾因棄養倉鼠和猴子前科而遭到外界撻伐，但他並不在乎；最近興致一來，又養了條名叫「Todd」的鬆獅犬 ，果然養不到半年就又膩了，讓Todd也逃不了被丟棄的命運。
雖然好在Todd後來被舞蹈家C.J收養，不過經檢查後，發現Todd天生髖關節發育不良，手術費需8000美元（約台幣25.7萬元）；為了治好Todd，C.J發起募款活動，現已有90人發揮愛心捐款，但其中並不包括原主人小賈，讓愛護動物人士聽聞後氣憤到不行。
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