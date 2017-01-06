也太巧！班奈狄克竟是《福爾摩斯》作者的遠親？

班奈狄克康柏拜區（左）因飾演「福爾摩斯」一角走紅，沒想到卻真的與創造出福爾摩斯這個角色的原版作者亞瑟柯南道爾爵士（右）是遠親。（翻攝自Comicbook.com）

〔記者陳昱均／綜合報導〕BBC熱門影集《新世紀福爾摩斯》，在睽違3年後，終於在英國當地時間的1月1日晚上播出最新的第4季第一集，台灣觀眾也十分幸運地從明天（7日）起就能透過AXN頻道，與英國同周收看劇情的新發展，官方臉書更特別分享了專屬台灣的照片，釋出一張指名給台灣劇迷「MISS ME 台灣?」的神祕訊息，讓粉絲們相當興奮。男主角班奈狄克康柏拜區正是因為演了「福爾摩斯」這個角色後迅速走紅全球，然而最近卻有報導指出，原來班奈狄克竟與原版《福爾摩斯》作者亞瑟柯南道爾爵 士是遠親，這個巧合令人相當意外。

熱門影集《新世紀福爾摩斯》第4季日前正式回歸開播，官方臉書特別分享了特別為台灣粉絲設計的宣傳照。（翻攝自Sherlock臉書）

根據英國《衛報》報導，一個專門幫人建立家庭樹與族譜的網站「Ancestry.com」，最近就從他們收集到的資料裡研究發現到，現年40歲、在劇中曾扮演「福爾摩斯」的班奈狄克康柏拜區，竟恰好與在19世紀末發行的原版《福爾摩斯》作者亞瑟柯南道爾爵 士是遠親的關係，2人在16代前共同有一位皇室祖先「岡特的約翰」（John of Gaunt），他是英格蘭國王愛德華三世的第4個兒子，後來因娶了蘭開斯特伯爵的女兒布蘭奇，被封為「蘭開斯特公爵」，有了共同祖先後，班奈狄克與亞瑟柯南道爾爵 士就成了輩份相差2輩的遠親關係，令人嘖嘖稱奇。

班奈狄克康柏拜區與亞瑟柯南道爾爵士，在16代前共同有一位皇室祖先「岡特的約翰」（John of Gaunt），他是英格蘭國王愛德華三世的第4個兒子，因此成了遠親。（翻攝自AllPosters）

對於這個研究，該網站表示他們並非接收到班奈狄克康柏拜區或者亞瑟柯南道爾爵 士方面的任何人委託才去執行的，目前也還沒向班奈狄克本人告知這個巧合到不行的事實，他們網站上的一位相關人員就說道：「建立一個家族過去的歷史連結，就像是在拼一幅神秘的拼圖一樣，相信也會是偉大的偵探福爾摩斯自己會希望解開的謎團。」

得出這個研究結果的族譜網站人士澄清他們並非受到委託才去進行調查，也沒有告知班奈狄克康柏拜區（右）本人，不過認為這會是他所飾演的福爾摩斯想試圖解開的謎題。（翻攝自臉書）