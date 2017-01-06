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髒話色情暴力樣樣來 《死侍》爆冷入圍美國編劇工會獎！

2017/01/06 10:27

《惡棍英雄：死侍》大爆冷門入圍了「美國編劇工會獎」的「最佳改編劇本」獎項。（翻攝自Inverse）

〔記者陳昱均／綜合報導〕被稱作好萊塢電影生產體系中最重要工會組織之一的「美國編劇工會」，他們每年所舉辦的「美國編劇工會獎」（Writers Guild of America Award），一向都被視為當年奧斯卡頒獎典禮中「最佳原創劇本」和「改編劇本」的得獎作品風向指標，而他們在昨天（5日）也公開了本次的入圍者名單，被視為奪獎大熱門的《樂來越愛你》、《月光男孩》、《海邊的曼徹斯特》等片都毫不意外地搶下最佳原創劇本的名額之一；然而，特別引人注意的，則是在這次的「最佳改編劇本」提名名單中，竟驚現被列為R級片的漫威電影《惡棍英雄：死侍》，徹底大爆冷門，令不少人跌破眼鏡。

死侍是最不按牌理出牌的搞怪反英雄，不過卻因這樣的特質受到不少人喜愛。（翻攝自萊恩雷諾斯推特）

《死侍》這部電影在製作時其實真的是困難重重，男主角萊恩雷諾斯整整花了11年，才終於獲得片商肯首，讓這名詼諧逗趣又與眾不同的「反英雄」能夠躍上大銀幕，雖然製作成本僅有少少的5千萬美元（約新台幣16.8億），在超級英雄類電影裡算是相當少的了，不過上映後得到廣大迴響與支持，不僅一舉將《鋼鐵人》的票房給擊敗，還擠下《駭客任務：重裝上陣》成為全球影史最賣座R級片，從原本的不被看好到現在準備拍攝續集，真的走了好長一段路。

萊恩雷諾斯整整花了11年的時間，才成功將死侍這個角色帶上大銀幕。（翻攝自GQ）

由於受到熱烈矚目，《死侍》近來也收穫不少肯定，除了男主角萊恩雷諾斯憑藉這個角色一舉奪得「評論家選擇獎」（又稱：廣播影評人協會獎，原文：Critics' Choice Awards）最佳喜劇男演員外，還意外在金球獎上獲得「音樂及喜劇類」的最佳影片及最佳男主角獎2項大獎的提名。不僅如此，現在又入圍了被視為奧斯卡奪獎指標的美國編劇工會獎」，成為繼1978年的《超人》、2008年的《黑暗騎士》之後，第3個被提名的超級英雄電影，而雖然這並不是第一次有R級片被提名入圍，但是《死侍》片中出現了大量粗俗髒話、色情、暴力相關的畫面與台詞，因此仍讓不少人相當意外。

萊恩雷諾斯先前才憑死侍一角奪得「評論家選擇獎」的最佳喜劇男演員獎。（翻攝自鏡報）

萊恩雷諾斯先前在接受《The Hollywood Reporter》訪問時，就曾透露拍攝喜劇其實非常不容易，特別是拍《死侍》這片難度更高，在製作過程遇到了不少困難，而由於金球獎過去一向都有鼓勵喜劇的獎項，他希望奧斯卡也能給予同樣的照顧，讓喜劇演員的表現能夠更加重視；而現在《死侍》除了成功收服全世界觀眾的心之外，在獎項方面的表現也越來越亮眼，電影的官方臉書專頁對於入圍一事，也PO文自嘲：「看來粗俗言語跟暴力真的能夠得到應有的回報呢！真的謝謝美國編劇工會獎的提名」，不禁就有人開始猜測，《死侍》會不會成為本屆奧斯卡上的意外入圍及奪獎大黑馬，讓人期待不已。

《死侍》的官方臉書專頁，今天也PO文感謝美國編劇工會獎的提名。（翻攝自死侍官方臉書專頁）

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