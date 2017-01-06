限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

《大學生》女星罹帶狀皰疹 癌母自責：我只要妳健康

2017/01/06 09:35

陳艾熙去年曾罹患帶狀皰疹。（翻攝臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人陳艾熙從《大學生了沒》出道，除了演過網路劇外，曾組團發行過EP，前年更遠赴中國拍攝戲劇，表現不俗。自從和製作人B2分手後，至今沒有傳出新戀情，她最近來接受媒體專訪，講到未來的擇偶條件時，直言：「未來的另一半，一定要能接受你要照顧我，也要照顧我媽。」

《蘋果日報》報導，現年27歲的陳艾熙，媽媽在她高中時就罹患直腸癌，其中經過幾次化療後，陳媽決定不再化療，病況穩定後不到3年，癌細胞竟又移轉到肺部，二度折磨讓母親絕望：「老天爺為什麼又再跟我開一次玩笑！」讓陳艾熙與弟弟都相當不忍，現在媽媽雖然恢復健康，但她不知道媽媽何時會再出事，所以鼓勵媽媽去做任何想做的事。

陳艾熙身材姣好，演戲也有出色發展。（資料照，記者陳奕全攝）

據悉，陳艾熙大學時媽媽身體出了狀況，讓她只能從大二就開始工作，孝順體貼的她還跟媽媽說：「我現在還沒辦法拿錢回家，但盡量做到把自己養活，不造成家裡的負擔。」近幾年她在演藝圈裡有了不錯的發展，收入較多的她決定扛下家中房貸，加上在外租房，一個月光是住的開銷超過6萬元。

去年，金錢的壓力加上中國的拍片環境不好，讓陳艾熙臉上長滿了帶狀皰疹，陳媽也很自責是不是女兒遺傳到癌症：「如果妳要這樣賺錢，我不要，妳回來，媽媽只要妳健康。」所幸最後康癒後未留疤痕，她笑說：「真的以為我要毀容了，一個女藝人的臉變這樣，已經在想轉行了。」

相關新聞

推薦新聞
與言承旭共赴豪門喜宴 林志玲只認「做了這件事」！ 與言承旭共赴豪門喜宴 林志玲只認「做了這件事」！
2017/01/06 08:16
洪榮宏前妻遭誤認未婚單身美眉 不斷被網友私訊搭訕 洪榮宏前妻遭誤認未婚單身美眉 不斷被網友私訊搭訕
2017/01/06 07:10
（影音）胸罩還是比基尼？雪莉泳池戲水又挨罵 （影音）胸罩還是比基尼？雪莉泳池戲水又挨罵
2017/01/06 07:19
天主教阿祖拜錯神！誤把《魔戒》精靈王當神像禱告多年 天主教阿祖拜錯神！誤把《魔戒》精靈王當神像禱告多年
2017/01/06 08:42
愛裸露半身演出秀身材 男星成史上最不愛穿上衣主唱！ 愛裸露半身演出秀身材 男星成史上最不愛穿上衣主唱！
2017/01/06 07:57
認愛遭粉絲撂狠話 余文樂坦言很受傷 認愛遭粉絲撂狠話 余文樂坦言很受傷
2017/01/06 07:12
方志友棄老公放閃新歡 張書豪「劇中限定」急撇清 方志友棄老公放閃新歡 張書豪「劇中限定」急撇清
2017/01/06 08:12
《大學生》女星罹帶狀皰疹 癌母自責：我只要妳健康 《大學生》女星罹帶狀皰疹 癌母自責：我只要妳健康
2017/01/06 09:35
楊貴媚勸賣菜媽退休 母女鬧翻 楊貴媚勸賣菜媽退休 母女鬧翻
2017/01/06 06:00
霸氣！王力宏放話未來不讓女兒「靠爸」 霸氣！王力宏放話未來不讓女兒「靠爸」
2017/01/06 08:36
藍正龍翻版豬哥亮 搞笑掛彩 藍正龍翻版豬哥亮 搞笑掛彩
2017/01/06 06:00
為保中國票房 陳玉勳撇挺台獨兩岸不討好 為保中國票房 陳玉勳撇挺台獨兩岸不討好
2017/01/06 06:00
賈靜雯隔空裝可愛 滿腦子都是她 賈靜雯隔空裝可愛 滿腦子都是她
2017/01/06 06:00
天后安室爆不倫戀 周刊預告公開約會照 天后安室爆不倫戀 周刊預告公開約會照
2017/01/06 06:00
不捨莉亞公主辭世 粉絲連署要迪士尼將她列為「公主」之一 不捨莉亞公主辭世 粉絲連署要迪士尼將她列為「公主」之一
2017/01/06 09:30
連俞涵扮玉女 李國毅驚呼見到鬼 連俞涵扮玉女 李國毅驚呼見到鬼
2017/01/06 06:00
老婆若失智 艾力克斯感性再愛一次 老婆若失智 艾力克斯感性再愛一次
2017/01/06 06:00
王燦不使壞 選秀節目呆萌唱跳 王燦不使壞 選秀節目呆萌唱跳
2017/01/06 06:00
前SPEED主唱今井繪理子 最多金女議員 前SPEED主唱今井繪理子 最多金女議員
2017/01/06 06:00
看不到新片票房 全國電影院票房系統挨轟半吊子 看不到新片票房 全國電影院票房系統挨轟半吊子
2017/01/06 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.