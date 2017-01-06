《大學生》女星罹帶狀皰疹 癌母自責：我只要妳健康

陳艾熙去年曾罹患帶狀皰疹。（翻攝臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人陳艾熙從《大學生了沒》出道，除了演過網路劇外，曾組團發行過EP，前年更遠赴中國拍攝戲劇，表現不俗。自從和製作人B2分手後，至今沒有傳出新戀情，她最近來接受媒體專訪，講到未來的擇偶條件時，直言：「未來的另一半，一定要能接受你要照顧我，也要照顧我媽。」

《蘋果日報》報導，現年27歲的陳艾熙，媽媽在她高中時就罹患直腸癌，其中經過幾次化療後，陳媽決定不再化療，病況穩定後不到3年，癌細胞竟又移轉到肺部，二度折磨讓母親絕望：「老天爺為什麼又再跟我開一次玩笑！」讓陳艾熙與弟弟都相當不忍，現在媽媽雖然恢復健康，但她不知道媽媽何時會再出事，所以鼓勵媽媽去做任何想做的事。

陳艾熙身材姣好，演戲也有出色發展。（資料照，記者陳奕全攝）

據悉，陳艾熙大學時媽媽身體出了狀況，讓她只能從大二就開始工作，孝順體貼的她還跟媽媽說：「我現在還沒辦法拿錢回家，但盡量做到把自己養活，不造成家裡的負擔。」近幾年她在演藝圈裡有了不錯的發展，收入較多的她決定扛下家中房貸，加上在外租房，一個月光是住的開銷超過6萬元。

去年，金錢的壓力加上中國的拍片環境不好，讓陳艾熙臉上長滿了帶狀皰疹，陳媽也很自責是不是女兒遺傳到癌症：「如果妳要這樣賺錢，我不要，妳回來，媽媽只要妳健康。」所幸最後康癒後未留疤痕，她笑說：「真的以為我要毀容了，一個女藝人的臉變這樣，已經在想轉行了。」