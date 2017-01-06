不捨莉亞公主辭世 粉絲連署要迪士尼將她列為「公主」之一

在嘉莉費雪不幸過世後，有網友發起連署活動，希望迪士尼能夠正式將「莉亞公主」列入他們的「迪士尼公主」系列中。（翻攝自deviantart）

〔記者陳昱均／綜合報導〕過去在《星際大戰》電影裡飾演「莉亞公主」一角而受到許多影迷喜愛的女星嘉莉費雪，不幸在2016年底過世，享壽60歲；同樣是演員的嘉莉費雪母親黛比雷諾斯，更在女兒死後的隔日撒手人寰，接連痛失這對好萊塢影壇傳奇母女檔，令全世界粉絲都為之心碎。這對感情相當要好的母女已經在昨天舉辦了限定親友參加的追思會，並合葬於眾多好萊塢影星長眠的「林茵紀念公園」，現在就有粉絲發起連署，要求迪士尼把「莉亞公主」這個角色列入他們的「迪士尼公主」之一。

演紅「莉亞公主」的嘉莉費雪（右）與母親黛比雷諾斯接連在2天內過世，令影迷相當不捨。（法新社）

在「迪士尼公主」系列裡面，現在集結了包含白雪公主、灰姑娘、小美人魚等11位曾在迪士尼知名作品中所出現的公主或王妃角色，其中花木蘭為此陣容裡唯一非公主或王妃者，最後一名被列入「公主」之一的則是《勇敢傳說》的梅莉達，她在2013年正式成為第11名迪士尼公主。而有粉絲認為莉亞公主除了風靡全世界、受大眾喜愛之外，原本的身分也是公主，本來就應該有資格被列入其中，因此最近就在《Change.org》網站發起連署活動，要求迪士尼正式將莉亞公主列為「迪士尼公主」之一。

在迪士尼的公主系列中，現在有包含白雪公主、灰姑娘、小美人魚等11位公主或王妃角色在裡面，相當受小女生喜愛。（翻攝自Cosmopolitan）

發起這個活動的粉絲是一名育有5個女兒的爸爸，他在該網站上寫道：「在痛失嘉莉費雪後，我們認為追悼她的最好方式，就是要求迪士尼將她動畫化，並讓她成為『真正的公主』，這會是一個相當不錯的方式來紀念嘉莉」，更表示他們的要求，就是希望迪士尼能夠舉辦一場盛會來將莉亞公主正式列入公主群之中，同時在這場活動上進行特別的儀式來向嘉莉費雪致敬。而這位爸爸在接受網站《GeekExchange》訪問時，則說道：「我們家一直都是迪士尼公主系列的大粉絲，而我認為莉亞公主十分堅強又正面，是一個對我的女兒們來說很好的典範」，因此才會想發起這個活動；目前已經有超過4.6萬名網友參加這個連署，就將達成原本設定的5萬人次目標，迪士尼方面是否會對此做出任何回應，也令人相當好奇。

發起這個連署活動的，是一名育有5名女兒的爸爸，他認為莉亞公主堅毅的精神，會是自己女兒們的最佳典範。（翻攝自Change.org）