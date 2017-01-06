限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

超辣準媽媽！陳子玄大秀裸背透視蕾絲婚照

2017/01/06 09:37

陳子玄披婚紗，即使懷有身孕，身材依舊姣好。（翻攝自陳子玄臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕陳子玄因演出本土劇而嶄露頭角，去年密嫁給八點檔男星陳建隆，目前懷孕7個多月。昨她在臉書分享自己披上婚紗的照片，玲瓏有緻的曲線完全看不出是將卸貨的準媽媽。

陳子玄昨在臉書PO出婚紗的試裝照，照片中她背對鏡頭，婚紗設計背面全為性感的蕾絲，因此美背若隱若現，小蠻腰、S曲線全都一覽無遺，絲毫沒有因懷有身孕出現水腫的情形，整體模樣仍相當姣好，令許多媽媽相當羨慕。

陳子玄（左）去年與陳建隆（右）結婚，同年宣布懷孕喜訊。（翻攝自陳子玄臉書）

相關新聞

推薦新聞
AV女優整形整成「蛇精女」 復活宣告進軍無碼界 AV女優整形整成「蛇精女」 復活宣告進軍無碼界
2017/01/06 07:29
賴琳恩閃婚陳乃榮 爆乳放閃 賴琳恩閃婚陳乃榮 爆乳放閃
2017/01/06 06:00
洪榮宏前妻遭誤認未婚單身美眉 不斷被網友私訊搭訕 洪榮宏前妻遭誤認未婚單身美眉 不斷被網友私訊搭訕
2017/01/06 07:10
（影音）胸罩還是比基尼？雪莉泳池戲水又挨罵 （影音）胸罩還是比基尼？雪莉泳池戲水又挨罵
2017/01/06 07:19
天主教阿祖拜錯神！誤把《魔戒》精靈王當神像禱告多年 天主教阿祖拜錯神！誤把《魔戒》精靈王當神像禱告多年
2017/01/06 08:42
猛！台灣男神強壓香港天后 初見面就先開罵 猛！台灣男神強壓香港天后 初見面就先開罵
2017/01/06 07:59
王少偉今年可能閃婚 對象是... 王少偉今年可能閃婚 對象是...
2017/01/06 06:00
美憂情色重製《遊戲王》露乳溝卡 網友興奮不起來 美憂情色重製《遊戲王》露乳溝卡 網友興奮不起來
2017/01/06 07:26
（影音）抱病演出還絆倒重摔 蔡依林敬業爬起繼續演唱 （影音）抱病演出還絆倒重摔 蔡依林敬業爬起繼續演唱
2017/01/06 08:57
方志友棄老公放閃新歡 張書豪「劇中限定」急撇清 方志友棄老公放閃新歡 張書豪「劇中限定」急撇清
2017/01/06 08:12
被林宥嘉虧完 李榮浩又被灑鹽「眼睛有馬來貘」 被林宥嘉虧完 李榮浩又被灑鹽「眼睛有馬來貘」
2017/01/06 07:14
《大學生》女星罹帶狀皰疹 癌母自責：我只要妳健康 《大學生》女星罹帶狀皰疹 癌母自責：我只要妳健康
2017/01/06 09:35
楊貴媚勸賣菜媽退休 母女鬧翻 楊貴媚勸賣菜媽退休 母女鬧翻
2017/01/06 06:00
出道10年恐解散 Wonder Girls成員密謀跳槽 出道10年恐解散 Wonder Girls成員密謀跳槽
2017/01/06 06:00
天后安室爆不倫戀 周刊預告公開約會照 天后安室爆不倫戀 周刊預告公開約會照
2017/01/06 06:00
不捨莉亞公主辭世 粉絲連署要迪士尼將她列為「公主」之一 不捨莉亞公主辭世 粉絲連署要迪士尼將她列為「公主」之一
2017/01/06 09:30
連俞涵扮玉女 李國毅驚呼見到鬼 連俞涵扮玉女 李國毅驚呼見到鬼
2017/01/06 06:00
老婆若失智 艾力克斯感性再愛一次 老婆若失智 艾力克斯感性再愛一次
2017/01/06 06:00
王燦不使壞 選秀節目呆萌唱跳 王燦不使壞 選秀節目呆萌唱跳
2017/01/06 06:00
看不到新片票房 全國電影院票房系統挨轟半吊子 看不到新片票房 全國電影院票房系統挨轟半吊子
2017/01/06 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.