超辣準媽媽！陳子玄大秀裸背透視蕾絲婚照

陳子玄披婚紗，即使懷有身孕，身材依舊姣好。（翻攝自陳子玄臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕陳子玄因演出本土劇而嶄露頭角，去年密嫁給八點檔男星陳建隆，目前懷孕7個多月。昨她在臉書分享自己披上婚紗的照片，玲瓏有緻的曲線完全看不出是將卸貨的準媽媽。

陳子玄昨在臉書PO出婚紗的試裝照，照片中她背對鏡頭，婚紗設計背面全為性感的蕾絲，因此美背若隱若現，小蠻腰、S曲線全都一覽無遺，絲毫沒有因懷有身孕出現水腫的情形，整體模樣仍相當姣好，令許多媽媽相當羨慕。

陳子玄（左）去年與陳建隆（右）結婚，同年宣布懷孕喜訊。（翻攝自陳子玄臉書）