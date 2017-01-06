愛裸露半身演出秀身材 男星成史上最不愛穿上衣主唱！

音樂紀錄片《一級危險》紀錄伊吉帕普與丑角樂團。（翻面映畫提供）

〔記者賀靜賢／台北報導〕吉姆賈木許繼《瘋馬之年》睽違20年後，再拍音樂紀錄片《一級危險》，紀錄生平最愛樂團「伊吉帕普與丑角樂團」 （Iggy Pop & The Stooges），主唱伊吉帕普不僅發明了「釘孤支」（stage-dive）舞台跳水的表演方式，更被譽為是「史上最不愛穿上衣的」樂團主唱！

賈木許以詩意的影像風格、關注社會邊緣角色，題材深受影迷喜愛，其獨特的音樂品味在多部作品中展露無疑，湯姆威茲（Tom Waits）、尼克凱夫（Nick Cave）等獨立音樂人都是他曾合作過的對象。

《一級危險》紀錄了伊吉帕普與丑角樂團從60年代龐克文化運動開始發跡到團員更迭重組、2010年榮登搖滾名人堂的過程，更影響了後輩如性手槍（Sex Pistols）、音速青春（Sonic Youth）、超脫（Nirvana）等無數樂團，也被賈木許讚為「史上絕無僅有的偉大搖滾樂團」！

除了音樂的開創性之外，伊吉帕普也發明了「釘孤支」（stage-dive）舞台跳水、朝向麥克風架俯衝的瘋狂表演方式，他的半身裸演、妖嬈唱姿，是搖滾樂史上最具辨識度的主唱剪影，更被譽為是「史上最不愛穿上衣的」樂團主唱！

伊吉帕普（右）被譽為是「史上最不愛穿上衣的」樂團主唱。（翻面映畫提供）

《一級危險》將於本周五1月6日在台上映，即日起凡購買電影預售票即可獲得電影海報，雙人套票還可獲得「Gimme Danger x OVK」聯名限量胸章，詳情請洽博客來售票網。

《一級危險》電影預告：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉