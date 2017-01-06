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天主教阿祖拜錯神！誤把《魔戒》精靈王當神像禱告多年

2017/01/06 08:42

巴西有一名信奉天主教的阿祖，天天對著她以為是「聖安東尼」（右）的神像禱告，沒想到那卻是電影《魔戒》裡的「精靈王」愛隆（左）的塑像。（合成圖，翻攝自Buzzfeed、Catholic Tradition）

〔記者陳昱均／綜合報導〕宗教信仰一直以來都有著能夠帶給人們內心平靜的力量，因此不少人在遭遇困難時，都會選擇從宗教中尋求心靈寄託，有些人甚至會把自己所信仰的神明神像擺在家中，天天按時禱告、相當虔誠。不過，如果信徒如果拜錯神那就糗大了，最近在巴西就有一名曾祖母，被家人發現她平時祈禱用的神像竟不是天主教聖人「聖安東尼」（Saint Anthony），而竟然是電影《魔戒》裡的「精靈王」愛隆（Elrond），令他們哭笑不得。

「聖安東尼」塑像的真正模樣（右）與該名烏龍拜錯神的巴西阿祖所拜的《魔戒》「精靈王」愛隆（左）塑像，看起來好像還真有那麼一點神似。（翻攝自都會地鐵報）

最近一位來自巴西的化妝師蓋比爾拉（Gabriela Brandão），日前就在臉書上分享了這個有趣的誤會，她PO出數張長得好像有點怪怪的神像照片，並寫道：「我女兒的曾祖母每天都對著這尊聖安東尼的神像祈禱，可是仔細一看...」，不說還沒發現，真的細看這尊神像後，竟發現祂根本就不是聖安東尼，而是電影《魔戒》裡的「精靈王」愛隆！然而，祖母卻在毫不知情的情況下，天天對著拜了精靈王好多年。

巴西一名化妝師蓋比爾拉發現祖母每天對著敬拜祈禱的聖安東尼塑像長得好像有點怪怪的，後來竟發現她根本是拜錯神。（合成圖，翻攝自臉書）

蓋比爾拉的這則PO文迅速在巴西當地引發熱議，也吸引大量網友瘋狂轉發，事後她解釋：「我們當下曾試著跟祖母解釋這個誤會，不過一開始她並沒有辦法理解...直到隔天我們又再解釋了一次後，她才終於了解，而我們馬上也幫她買了一尊新的聖安東尼神像。」而對於這起引發熱烈討論、讓人哭笑不得的誤會，蓋比爾拉也笑稱：「我從來沒有預料到會有這種事情發生，簡直太瘋狂了，但這真的是我有生以來遇過最爆笑的事情了！」

上網GOOGLE之後，家人這才發現這位阿祖已經對著《魔戒》中的「精靈王」愛隆塑像拜了好多年，令人哭笑不得。（翻攝自臉書）

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