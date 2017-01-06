霸氣！王力宏放話未來不讓女兒「靠爸」
2017/01/06 08:36
〔娛樂頻道／綜合報導〕王力宏除了以他的音樂才華風靡全亞洲外，在電影圈也逐漸嶄露頭角，近年還進軍好萊塢，可以說是名符其實的雙棲藝人。近日他受訪談到2個女兒時，透露未來女兒長大後，絕不會讓她們「靠爸」，秉持「跌倒自己爬起來」的教育理念。
《蘋果日報》報導，王力宏紀錄2012年登上北京鳥巢開唱的電影《火力全開3D》即將上映，在電影中有他抱著2歲大女兒彈琴的畫面，臉上全是慈愛，他表示不反對女兒未來進歌壇，但不會讓她們靠爸：「我家座右銘是『跌倒自己爬起來』，我蠻相信這樣的理念。」
而談到妻子王靚蕾（原名李靚蕾），他甜蜜誇耀妻子廚藝很好，去年聖誕派對獨自準備10人份大餐，而他認為自己對妻子做過最浪漫的事，就是盡力保護她，「對我來說習慣網友攻擊，但她不同，如果有錯誤的地方，我會出面澄清保護她」。
王力宏太太王靚蕾，曾1人做10人份大餐。（翻攝自王力宏微博）
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