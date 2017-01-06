被林宥嘉虧完 李榮浩又被灑鹽「眼睛有馬來貘」
2017/01/06 07:14
〔娛樂頻道／綜合報導〕李榮浩的小眼睛是招牌，日前林宥嘉才問他：「你的眼睛怎麼這麼小，是故意的嗎？」讓他哭笑不得回：「誰會故意把自己眼睛弄小。」沒想到插畫家Cherng也說，看到這新聞，讓他想起之前就有網友說李榮浩眼裡有馬來貘，讓眾人笑崩。
Cherng忍不住翻出2014年的PO文，當時寫著：「剛剛網友傳來這張說，李榮浩眼睛有馬來貘，讓我笑了三分鐘。」自嘲「沒想到2017再度被挖出來灑鹽」，對照之下，李榮浩的眼睛果然和Cherng畫的馬來貘超像，網友也笑到不行，「雖然是冷飯但還是好逗」、「從2014笑到2017」。
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