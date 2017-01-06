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認愛遭粉絲撂狠話 余文樂坦言很受傷

2017/01/06 07:12

35歲港星余文樂外型帥氣、演技佳，擁有不少粉絲。（翻攝自余文樂IG）

〔記者吳琬婷／台北報導〕35歲港星余文樂外型帥氣、演技佳，擁有不少粉絲，他日前傳出與「皮帶千金」王棠云熱戀，2人被直擊在紐約餐廳享用聖誕大餐，隨後，余文樂大方在IG曬出與一名女子依偎看日出親密背影照，甜蜜寫下：「未來是燦爛的」，間接認愛。

余文樂日前在IG曬出與一名女子依偎看日出親密背影照，認愛女友。（翻攝自余文樂IG）

雖有不少粉絲獻上祝福，但仍有部分偏激粉絲，因玻璃心破碎而口出惡言。認愛一週後，余文樂昨晚在IG上沈重寫道：「就算我真的是戀愛了，有必要說話那麼狠，那麼傷人嘛。」余文樂無奈提到：「我知道我是公眾人物，但我生活的每一步難道真的需要每個人評審過，我才能走嘛。這段時間你們的留言真的很讓人痛心...我真不希望2017年會是一個這樣的開始。」

余文樂半夜吐露心聲，坦言惡評讓他很受傷。（翻攝自余文樂IG）

支持余文樂的粉絲紛紛留言安慰，「你快樂就好，不需要在意別人的看法」、「酸民無所不在，別在意」、「很開心看到你幸福」、「有不少人是祝福的，別惦記不好的事情」。

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