（影音）胸罩還是比基尼？雪莉泳池戲水又挨罵

有網友質疑雪莉穿著胸罩戲水，讓她再度成為爭議人物。（翻攝自IG）

〔記者陳立妍／綜合報導〕南韓女團「f（x）」前成員雪莉自退團後常有驚人之舉，除了會大方在IG分享和男友崔子的閃照，甚至還曾PO出踏青激凸照、與好友具荷拉共穿一件T恤，上演下衣失蹤、雙腳交纏的煽情戲碼，屢屢成為爭議人物。日前，雪莉再度透過IG上船一段在峇厘島度假戲水的影片，有網友質疑她穿著胸罩在泳池玩樂，讓雪莉再度陷入口水戰。

雪莉去年因上傳激凸照被網友罵翻。（翻攝自IG） 雪莉也曾拉著好友具荷拉（右）共穿一件T恤，上演下衣失蹤戲碼。（翻攝自IG）

曝光的影片中，雪莉疑似穿著白色胸罩在度假村內的游泳池玩水，一邊說著：「真好！我好想游泳」，看來十分興奮。但有網友質疑雪莉身上穿的並非泳裝，而是內衣，批她又有脫序舉動，但也有粉絲力挺雪莉，大讚她超正、身材又好，而雪莉的好心情似乎不受網友筆戰影響，昨照常在IG大曬與崔子在海邊欣賞夕陽的勾肩攬腰照，感情依舊甜蜜蜜。

雪莉（右）昨在社群網站公開與崔子的海外旅行甜蜜照。（翻攝自IG）

雪莉在峇厘島度假戲水影片：〈影片取自IG，如遭移除敬請見諒〉

자질구레（@jelly_jilli）張貼的影片 於 2017 年 1月 月 4 3:15上午 PST 張貼