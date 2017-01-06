AV女優整形整成「蛇精女」 復活宣告進軍無碼界
2017/01/06 07:29
七瀨里菜整形上癮，招牌尖鼻、尖下巴讓她看起來宛如女版蛇精男。（翻攝自網路）
〔娛樂頻道／綜合報導〕2012年在AV界出道的女優神田留美，一度因為過往的寫真女星資歷讓她成為頂級新人，不過迷上整形的她，近年卻將鼻子越墊越挺，加上下巴尖到宛如「女版蛇精男」的模樣，讓網友驚呼大崩壞！
七瀨里菜2012年以神田留美之名在AV界出道，當時的她模樣清秀，被視為AV界的新星。（翻攝自網路）
根據知名AV達人一劍浣春秋在網站《PLAY NO.1》介紹，從神田留美改名為七瀨里菜的她，有一陣子雖然從AV界銷聲匿跡，直到最近才在推特大張旗鼓宣布AV復活，並進軍無碼界。不過由於她新「蛇精女」的外型實在太嚇人，有網友看了七瀨里菜的近照後狠批她臉型像「人造人」，有人則直言：「真的太恐怖了，還是別挑戰心臟耐受力吧」，而她重返AV界後老影迷及新朋友是否埋單，就看大家的接受度有多大。
一度在AV界銷聲匿跡的七瀨里菜，先前在推特宣布AV復活。（翻攝自網路）
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