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遭強國封殺撤廣告 徐若瑄透過律師發聲明

2017/01/05 21:53

徐若瑄。（資料照，記者宋志雄攝）

〔記者吳琬婷／台北報導〕台灣藝人徐若瑄名列中國演藝圈「55組封殺藝人名單」中，中國媒體今天報導，她在中國唯一廣告代言看板近日遭撤下，而原訂拍攝的中國實境節目《媽媽是超人》也拒絕她加入，而她過往在微博上留言「我不是中國人我是台灣人，大陸這個國家我再也不想去發展」也遭網友起底。

對此，徐若瑄所屬金渥得經紀公司發表聲明澄清，中國媒體報導的內容並非她本人所言，是遭有心人士在網路冒名發言，經紀公司也早在2010年委託律師發出聲明澄清，盼網友及媒體勿散布不實言論，否則將提出訴訟。

 

徐若瑄聲明全文：

一、事件概況

據金渥得公司介紹，相關媒體近日刊載（轉發）文章稱徐若瑄小姐位列「中國封殺台灣藝人名單」之內，引發諸多不明真相網絡用戶、媒體大量評論及轉載，並有部分媒體將數年前已被諸方澄清的相關不實內容一並轉載，再次引發同類不實言論被大肆傳播，給徐若瑄小姐造成了極大困擾。

二、公開澄清

網絡中以徐若瑄小姐名義發表的不當言論，系別有用心之人惡意冒充而為，並非由徐若瑄小姐本人發佈，徐若瑄小姐早在2010年10月27日便已委託律師發函對上述情況公開聲明，微博系統管理員亦曾發微博證實相關不當言論並非徐若瑄小姐本人發佈。

三、嚴正聲明

正告相關網絡用戶及媒體即刻採取斷開鏈接、停止轉發等方式停止針對徐若瑄小姐侮辱、誹謗言論的傳播，對怠於停止侵權的責任方，金渥得公司將堅決通過訴訟方式依法追責！

金渥得公司委託本律師事務所對所有支持徐若瑄小姐的朋友表示感謝，同時墾望廣大網絡用戶及媒體對網絡消息理性對待、切勿以任何方式傳播上述不實言論，以免觸法。

特此聲明

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