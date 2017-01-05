多麼痛的領悟！辛曉琪選好喪禮播放歌曲

辛曉琪出片，心中有很多感觸，忍不住落淚。（記者陳奕全攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕辛曉琪出道30年，唱紅過《領悟》等膾炙人口歌曲，今天在新專輯《明白》發表會上她談到，近5年來歷經父母、大哥過世，大姊2年前又中風，讓她衝擊很大，對生死感到很無奈，透露已選好將來自己喪禮上想播放的歌曲。

自覺年紀越大參加的喪禮越多，辛曉琪說參加完大學老師的喪禮，她覺得如果能在自己的喪禮上有自己的歌曲可以放給來悼念的朋友聽，感謝大家，也是不錯的做法，她又想起母親過世後，洗完大體的一些過程，她把細節講給創作、製作人聽，完成了新專輯中《如親如陌》這首歌，希望以後可以在自己的喪禮上播放。

辛曉琪坐著輪椅出席新歌發表會。（記者陳奕全攝）

日前辛曉琪被電線絆倒導致左膝髕骨粉碎性骨折，醫生交代至少要休息4到6週，她為此推掉不少商演，損失上百萬台幣，造型師陳孫華最感到可惜，因為特別去泰國幫她挑選7、8萬的名牌高跟鞋，還有上百萬買的華麗衣服，都因為她現在必須坐輪椅暫時沒法穿了。

辛曉琪最擔心打上石膏後，以後兩隻腿粗細不一。（翻攝自臉書）

辛曉琪透露，以前洗澡只要10分鐘，現在因左腳打上石膏，洗頭洗澡要花1小時，還得靠閨密幫忙洗，剛開始超害羞。雖然身邊也有暖男很關心她，想照顧她，還跟她說：「就叫妳不要唱了。」但辛曉琪說，也覺得老了應該有個伴，但總覺得緣份未到，還沒考慮婚姻。