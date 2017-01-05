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首頁 > 婉君推

王少偉今年會閃婚 對象是小甜甜？

2017/01/05 21:41

張本渝去年2月與男友分手後，就毫無桃花，讓她氣得說：「2016年桃花爛爆了」！（TVBS提供）

〔記者洪素津／台北報導〕唐立淇因灣生事件引起大風波，日前她回歸專業星座老師的形象上TVBS《女人我最大》，節目中大膽預測2017年王少偉將有閃婚機會，還要他留意身邊原本不來電的人，這讓與會來賓紛紛猜測，此人是否就是小甜甜。

唐立淇大膽預測2017年王少偉將有閃婚機會。（TVBS提供）新婚的林若亞（左１）終於在去年年底修成正果，成為幸福人妻。（TVBS提供）

唐立淇預言眾藝人桃花運勢，回顧2016年，甫新婚的林若亞終於在去年年底修成正果，成為幸福人妻；班傑也表示目前世界鋼管冠軍的女友穩定交往中，相當幸福甜蜜。

反觀倪雅倫、張本渝、王少偉則是桃花凋零的組合，倪雅倫落寞表示自己從未單身過，現在卻獨自一人；張本渝更慘，她去年2月與男友分手後，就毫無桃花，讓她氣得說：「2016年桃花爛爆了！」而年年喊結婚的王少偉，始終不見結婚對象，有朋友曾介紹對象給他，但吃完飯後卻無下文。

另外，主持人藍心湄、唐立淇、梁佑南三人，2017遇到的愛情類型頗令人擔心，桃花運如此不順遂，藍心湄現場也忍不住喊：「煩死了！」

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