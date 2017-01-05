（影音）GD鄭亨敦重溫「蘋果遊戲」 粉絲大呼好粉紅

GD（右2）和鄭亨敦重溫2013年的「蘋果遊戲」，其他首次看到的成員在第一時間全嚇到了。（翻攝自MBC）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓夯團「BIGBANG」隊長G-DRAGON兌現四年前的承諾，帶著全體成員上綜藝《一周偶像來報到》，作為該節目今年首團上節目的組合。擁有好交情的GD和主持人鄭亨敦重溫過去「不用手移動蘋果」遊戲，另外勝利也在節目中透露將偶像養成補習班關閉的原因。

勝利透露將歌唱舞蹈補習班關閉的原因。（翻攝自MBC）

在組合中擁有許多事業的勝利，被問到關於培訓主唱公司一事，他表示只是歌唱跳舞補習班，雖然培養了不少偶像歌手，像是「防彈少年團」J-Hope、「WINNER」秦禹、「Lovelyz」美珠等，但是最近決定收起來不做了，「因為老師和學生看對眼陷入熱戀，在接到學生家長的電話後，為了怕再遇到更多誤會而決定歇業。」成員聽到後都表示首次得知此事。

BIGBANG將連續兩周播出，下周成員會大跳女團舞。（合成圖，翻攝自MBC）

BIGBANG粉絲希望GD能和鄭亨敦再玩一次「蘋果遊戲」，該遊戲是不能用手，必須將蘋果從額頭移動到肚臍，GD和3年前一樣滿臉通紅地完成遊戲，由鄭亨敦熟練地將蘋果移到終點，還不忘撒嬌說：「肚臍到了」讓粉絲大呼超粉紅。成員也挑戰《一周偶像》經典橋段「隨機舞蹈」，卻因為不整齊的舞蹈被網友形容為「群魔亂舞」。

GD和鄭亨敦「蘋果遊戲」：（影片取自YouTube，如遭移除請見諒）