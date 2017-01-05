「沒存款住頂樓加蓋」吳鳳老婆透露婚前苦日

吳鳳（中）經常在臉書曬出全家福。（翻攝自Rifat & Rynne的鳳花雪月臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕土耳其籍藝人吳鳳靠著主持在演藝圈有著亮眼成績，他和台灣老婆「Rynne」陳錦玉也經常在臉書分享家庭生活和育兒趣事，今適逢2人結婚2週年，陳錦玉也在臉書感性告白老公，恩愛模樣羨煞眾人。

陳錦玉（左）透露和老公結婚不是因為有大鑽戒，而是深知不能沒有彼此。（翻攝自Rifat & Rynne的鳳花雪月臉書）

陳錦玉今在臉書甜蜜回憶和老公吳鳳的相處點滴，她表示：「記得剛認識老公的時候，他進入演藝圈不久，默默無名，沒有存款，住在頂樓加蓋，整天在思考如何將節目主持得更好，他手上有本小冊子，紀錄每一集的收視率，那年我陪他一起拿了金鐘獎」，也透露2年前的今天，他們深知不能沒有彼此，便決定攜手度過下半輩子。

陳錦玉（右）在臉書告白老公。（翻攝自Rifat & Rynne的鳳花雪月臉書）

陳錦玉還透露曾問過老公漂亮女生那麼多，為什麼想跟她結婚？吳鳳甜回：「因為每次跟妳一起，妳都看起來很快樂，好像真的因為我，讓妳很幸福」，超恩愛的對話讓一貼出，讓不少網友都被閃瞎了眼，紛紛直呼「也太幸福了吧」。