限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 東推西推

琴酒和灰原哀究竟是什麼關係？青山剛昌的回答讓網友暴怒惹

2017/01/06 07:23

琴酒和灰原哀關係令人好奇。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕動漫《名偵探柯南》作者青山剛昌近來非常樂於回答讀者問題，由於該卡通的人物角色不僅多又雜，關係更是錯綜複雜，讀者對角色間的愛恨情仇很是好奇，而日前青山岡昌終於鬆口透露「琴酒和小哀」間的關係，引發一陣討論。

琴酒對灰原哀異常執著。（翻攝自網路）

故事中，琴酒單從一根頭髮和呼吸聲就能認出原本代號「雪莉」的灰原哀，還曾說出：「妳（指灰原）只能死在我手中，除了我以外，沒有人有權利殺妳」這樣的話，不難發現琴酒對灰原哀異常執著，2人關係也常引發猜測。

琴酒對灰原哀異常執著。（翻攝自網路）

日前青山剛昌寫到，經常有讀者問他關於「琴酒和灰原的關係」，隨後他表示，「實際上這2人......啊，已經沒空間寫了」，讓網友看了怒言：「有回答跟沒回答一樣」，也有人笑稱：「青山自己大概也還沒想好吧！」

琴酒從一根頭髮和呼吸聲就能認出灰原哀。（翻攝自網路）

相關新聞

推薦新聞
天主教阿祖拜錯神！誤把《魔戒》精靈王當神像禱告多年 天主教阿祖拜錯神！誤把《魔戒》精靈王當神像禱告多年
2017/01/06 08:42
愛裸露半身演出秀身材 男星成史上最不愛穿上衣主唱！ 愛裸露半身演出秀身材 男星成史上最不愛穿上衣主唱！
2017/01/06 07:57
美憂情色重製《遊戲王》露乳溝卡 網友興奮不起來 美憂情色重製《遊戲王》露乳溝卡 網友興奮不起來
2017/01/06 07:26
琴酒和灰原哀究竟是什麼關係？青山剛昌的回答讓網友暴怒惹 琴酒和灰原哀究竟是什麼關係？青山剛昌的回答讓網友暴怒惹
2017/01/06 07:23
（影音）胸罩還是比基尼？雪莉泳池戲水又挨罵 （影音）胸罩還是比基尼？雪莉泳池戲水又挨罵
2017/01/06 07:19
孔侑、黃渤傻傻分不清楚？《鬼怪》換臉照笑噴網友 孔侑、黃渤傻傻分不清楚？《鬼怪》換臉照笑噴網友
2017/01/05 23:05
（影音）GD鄭亨敦重溫「蘋果遊戲」 粉絲大呼好粉紅 （影音）GD鄭亨敦重溫「蘋果遊戲」 粉絲大呼好粉紅
2017/01/05 21:54
（影音）雪莉爆乳露酥胸 「男友視角」影片曝光 （影音）雪莉爆乳露酥胸 「男友視角」影片曝光
2017/01/05 20:56
《鬼怪》使者原本不是他 李棟旭親找編劇爭取 《鬼怪》使者原本不是他 李棟旭親找編劇爭取
2017/01/05 20:40
被鍾漢良托高激吻 Baby腦補黃曉明身後拍肩 被鍾漢良托高激吻 Baby腦補黃曉明身後拍肩
2017/01/05 19:42
少女離家踹警車 大喊：我男友是TFBOYS王源！ 少女離家踹警車 大喊：我男友是TFBOYS王源！
2017/01/05 18:19
圭賢搭宋旻浩成綜藝黑洞 自曝險退演藝圈 圭賢搭宋旻浩成綜藝黑洞 自曝險退演藝圈
2017/01/05 17:00
蜜雪兒威廉斯金球拋腦後 搶先秀時尚 蜜雪兒威廉斯金球拋腦後 搶先秀時尚
2017/01/05 16:14
剪輯工會獎入圍名單 大熱門《海邊》《月光》相互PK 剪輯工會獎入圍名單 大熱門《海邊》《月光》相互PK
2017/01/05 16:10
對TWICE人身攻擊性騷擾 JYP硬起來喊告網友！ 對TWICE人身攻擊性騷擾 JYP硬起來喊告網友！
2017/01/05 15:54
余文樂剛認愛 新歡遭人上門討父債 余文樂剛認愛 新歡遭人上門討父債
2017/01/05 15:08
（影音）童年回來了！《歌舞青春》凡妮莎、艾希莉首度合唱 （影音）童年回來了！《歌舞青春》凡妮莎、艾希莉首度合唱
2017/01/05 15:06
天后淪小三？安室被曝密會人夫製作人共度春宵 天后淪小三？安室被曝密會人夫製作人共度春宵
2017/01/05 13:10
前妻安柏提文件重審 強哥酸「只想延續15分鐘名氣」 前妻安柏提文件重審 強哥酸「只想延續15分鐘名氣」
2017/01/05 12:48
「邪神」有望加入《福爾摩斯》 扮演另一個哥哥 「邪神」有望加入《福爾摩斯》 扮演另一個哥哥
2017/01/05 12:46
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.