琴酒和灰原哀究竟是什麼關係？青山剛昌的回答讓網友暴怒惹
2017/01/06 07:23
〔娛樂頻道／綜合報導〕動漫《名偵探柯南》作者青山剛昌近來非常樂於回答讀者問題，由於該卡通的人物角色不僅多又雜，關係更是錯綜複雜，讀者對角色間的愛恨情仇很是好奇，而日前青山岡昌終於鬆口透露「琴酒和小哀」間的關係，引發一陣討論。
故事中，琴酒單從一根頭髮和呼吸聲就能認出原本代號「雪莉」的灰原哀，還曾說出：「妳（指灰原）只能死在我手中，除了我以外，沒有人有權利殺妳」這樣的話，不難發現琴酒對灰原哀異常執著，2人關係也常引發猜測。
日前青山剛昌寫到，經常有讀者問他關於「琴酒和灰原的關係」，隨後他表示，「實際上這2人......啊，已經沒空間寫了」，讓網友看了怒言：「有回答跟沒回答一樣」，也有人笑稱：「青山自己大概也還沒想好吧！」
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