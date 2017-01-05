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「60年前的蔡依林」正妹老師讓學生認識紀露霞

2017/01/05 20:26

紀露霞（前左二）到國中講述《綠島小夜曲》故事。（仁愛國中提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕寶島歌后紀露霞今天首次到仁愛國中教唱，跟同學講述《綠島小夜曲》的故事，為了讓十幾歲的學生能了解紀露霞在歌壇的地位，該校的正妹音樂老師陳佩君特別跟同學形容，當年紀露霞的地位就像是現在的歌壇天后蔡依林！

紀露霞為學生們簽名。（仁愛國中提供）

今天紀露霞跟學生提到：「我唱這首《綠島小夜曲》已經60年了，今天頭一次到學校來唱，寫這首歌的周藍萍是個音樂天才，只可惜40多歲就過世，不然一定會留下更多的經典作品，今年是這位作曲家周藍萍的90歲冥誕，臺北市立國樂團這個月21日還特別為周藍萍舉辦一場『寶島回想曲-周藍萍經典作品演唱會』，我也受邀參加演出。」

這場特別的音樂課，以文化部認識流行音樂輔助教材來教學，由仁愛國中陳佩君老師與23位同學一起進行，在陳老師的伴奏下，紀露霞帶著全班同學唱《綠島小夜曲》，雖然這首歌曾是禁歌，但紀露霞告訴學生，當年創作者想追求老婆，寫下這首經典情歌。

下課後同學們都成了紀露霞的小粉絲，拿出音樂課本忙著替爺爺奶奶要簽名，校長還特地拿了他珍藏的《綠島小夜曲》唱片給紀露霞簽名。

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