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《鬼怪》使者原本不是他 李棟旭親找編劇爭取

2017/01/05 20:40

孔侑（左）和李棟旭在劇中的互動，可愛逗趣相愛相殺，被劇迷封為「死鬼CP」。（翻攝自tvN）

〔娛樂頻道／綜合報導〕由孔侑、李棟旭、金高恩、劉仁娜主演的夯劇《孤單又燦爛的神-鬼怪》熱播中，奇幻的人物設定和兼具搞笑和浪漫的劇情，吸引大批劇迷。其中由孔侑飾演的「鬼怪金信」和李棟旭飾演的「陰間使者」有趣的互動被封為「死鬼CP」，成為該劇的賣點之一，但李棟旭其實並非編劇金恩淑的首要人選，是在李棟旭多次面談後才答應讓他參與演出。

李棟旭原本並非「陰間使者」的首選演員，是透過他鍥而不捨的爭取後才如願以償。（翻攝自tvN）

金恩淑是南韓寫過不少夯戲的人氣編劇，如：《太陽的後裔》、《繼承者們》、《秘密花園》等，不只男女主角大紅，不少男二、女二或配角也跟著被捧紅，如晉久、金智媛、金宇彬、李鍾碩等。

編劇金恩淑是南韓知名編劇之一，打造許多超高收視的電視劇，也捧紅不少演員。（愛奇藝台灣站提供）

據《Startoday》報導，金恩淑一開始因為認為李棟旭與劇中形象不符合，根本沒有將他列入選角名單，是李棟旭在看過劇本後，表達了積極且強烈參與的意願，甚至經紀公司的社長也出面說服，但還是遭到對方婉拒，不過李棟旭並沒有因此放棄，他最後親自找上金編，表示自己不是主角也沒關係會配合編劇的想法，成為她筆下的角色，才成功說服金編。

孔侑（右）和李棟旭在劇中可愛又逗趣的互動，成為劇迷瘋狂的原因之一。（翻攝自TVN）

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