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（影音）南韓鮮肉趙成珍 千萬名琴快熱送

2017/01/05 19:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕贏得去年蕭邦國際鋼琴賽大獎的南韓新秀趙成珍，將於今、明兩天分別在台北國家音樂廳、台中國家歌劇院舉行在台灣的首度獨奏會，靦腆的趙成珍表示聽說台灣人非常喜愛古典樂，期待與台灣樂迷間以琴相會。

蕭邦鋼琴大賽金獎趙成珍抵台記者會。（記者胡舜翔攝）

「鍍金」後的趙成珍演出從一年20場增加至80場，但22歲的他卻認為生活並沒有改變，除了到世界各地巡迴演出外，其他時間他仍投入琴藝的精進，今天記者會上趙成珍以價值千萬的史坦威名琴「Arabesque」演奏蕭邦的《前奏曲》，詩意又具靈氣的琴音讓人沉醉，趙成珍說蕭邦是他心中最偉大的作曲家之一，每個音符都充滿了情感、撫慰人心，「我都揣摩蕭邦的心情來演繹作品」，被古典樂深深薰陶的他不愛打扮，直言希望把更多時間投入練琴。

近年韓流席捲世界流行樂壇，隨著韓國政府有計畫栽培與投入，韓國在古典樂壇的勢力也不容小覷，被問及韓流是否也會吹進古典樂壇？趙成珍坦言有點困難，他指出相較古典樂，流行樂的受眾較多，但也期許未來有更多人能走入音樂廳聆賞。

趙成珍這次來台獨奏會除了演出蕭邦的24首《前奏曲》外，為了呈現維也納學派的演變，也會演出貝爾格的《b小調鋼琴奏鳴曲》與舒伯特的《c小調鋼琴奏鳴曲》，在台灣演出結束後，趙成珍將轉往日本演出，並準備前往美國舉行首場在卡內基音樂廳的演出。

蕭邦鋼琴大賽金獎趙成珍抵台記者會。（記者胡舜翔攝）

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