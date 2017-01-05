阿喜愛貓很「機車」 好友賴琳恩閃婚自己沒fu

阿喜出席《報告狗班長》記者會，開心與全球知名訓犬師西薩米蘭合照。（國家地理頻道提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕國家地理頻道今天舉辦《西薩狗教官亞洲接班人》主持人西薩米蘭來台記者，身為超級粉絲的「阿喜」林育品特地站台，雖然她前一天工作到半夜，聲音有點沙啞，但一看到西薩整個人精神就來了，一上台不忘先小小尖叫一下，還開玩笑說昨天本來準備了180問題要問西薩，但今天會節制一點問2題就好。

阿喜聽到全球知名訓狗師西薩米蘭提到，在教育小狗的時候，最重要是氣場（Energy），趕忙擺出活力的模樣直問：「這樣就可以報名參加《西薩狗教官亞洲接班人》了嗎？」西薩看著她開心笑說：「妳的確非常有活力，其實這個節目是希望教育更多的人了解如何對待狗狗，每個人都可以是很好的訓狗示範。」

阿喜出席《報告狗班長》記者會。（國家地理頻道提供）

熱愛動物的阿喜，目前養了一隻名叫「歐兜邁」的貓，她開玩笑說，因為這隻貓常常會擺出「機車」的表情，而且只有在她面前才會這麼放鬆做自己。會不會想再養狗或養貓？她表示：「前提是要給寵物們適合的環境，所以新年新希望就是要認真工作。」

被問到好友賴琳恩閃婚消息，她也給予祝福，坦言現在對於結婚生子真的還沒有感覺，倒是自己的妹妹即將在這個月生下小寶寶，預產期還是跟她生日同一天，讓她相當期待。

阿喜出席《報告狗班長》記者會。（國家地理頻道提供）