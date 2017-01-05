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少女離家踹警車 大喊：我男友是TFBOYS王源！

2017/01/05 18:19

TFBOYS出道後備受關注。（翻攝自TFBOYS微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國鮮肉團體「TFBOYS」由王俊凱、王源、易烊千璽組成，一出道就征服許多女粉絲的心，近日更有位15歲女生為了王源離家出走，還鬧到警察局。

少女自稱男友是王源。（翻攝自重慶晚報）

據《重慶晚報》報導，有名15歲少女坐在廣場上又哭又鬧被武隆火車站派出所員警發現，經過勸阻後，她反而更加激動還踹警車，喊著：「不要你們管！我要去找我男朋友！」員警好奇問：「妳男朋友是誰？」她害羞地說：「我的男友是王源，就是萬人迷TFBOYS的明星王源。

原來這位女孩從小父母離異，很少管她，只有藉著追星才能得到快樂，這次到重慶就是為了找王源，但因為沒有身分證無法搭車，她一時心急才會在地上哭鬧，而當天她的家人已將她帶回。

事實上，TFBOYS自從出道以來就備受關注，他們在2015年時曾到台灣參加節目《康熙來了》錄影，前來追星的粉絲擠爆攝影棚，就連陳漢典、大根和大飛都跟風模仿他們的舞蹈，受到蔡康永讚賞。

TFBOYS上《康熙來了》，左起王源、王俊凱、易烊千璽。（擷取自YouTube）

16歲的王源在節目上聊被粉絲追的經驗。（擷取自YouTube）

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