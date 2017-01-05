被鍾漢良托高激吻 Baby腦補黃曉明身後拍肩

鍾漢良在劇中將Baby「托高激吻」的片段公開後引起網友熱議。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國藝人「Angelababy」楊穎和鍾漢良主演的古裝劇《孤芳不自賞》，日前播出獲得超高關注，兩人談起在高溫45度下拍攝，幾乎每天都有人中暑昏倒的情況下，Baby表示當時以為是中暑，粗神經的她後來才知道自己懷有身孕，她也表示鍾漢良在不知情的情況下，體貼地讓出空調讓她休息。

粗心媽媽Baby一開始不知道自己懷孕，還以為自己也中暑。（香港星島日報提供）

據《新浪娛樂》報導，劇中Baby和鍾漢良「托高激吻」的片段在之前曝光，Baby表示這個姿勢是由導演想到的，兩人不忘大虧導演「經驗豐富」，對於吻戲則表示投入劇中人物的感情後自然發生的。Baby提到剛好黃曉明也同在象山拍戲，和老公有共識，「就是好好專注於自己的工作就可以了。」對於吻戲方面不會有特別限制。鍾漢良笑稱有時專注到對方在身後拍自己肩膀都會沒注意到，一旁的Baby突然爆笑稱自己瞬間在腦海中構成畫面，開玩笑稱會和對方打招呼，而鍾漢良接話笑說：「你在呀？」

鍾漢良（左）和Baby主演的古裝劇《孤芳不自賞》，首播受到大量關注。（翻攝自微博）