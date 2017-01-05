為強國票房低頭！陳玉勳特發聲明力撇台獨

陳玉勳。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者盧家豪／台北報導〕陳玉勳新作《健忘村》是台灣、中國合拍片，兩地都會上映，名嘴董智森日前在節目上狠酸陳玉勳「健忘」，明明先前才挺太陽花反服貿，下一秒就轉向中國市場，言論一出被中國網軍瘋狂轉發，還起底陳玉勳的相關新聞，紛紛留言要抵制電影。

陳玉勳今天特發聲明否認自己是「台獨份子」，寫道：「我從來就沒有台獨的理念，也不支持台獨、更不是台獨人士」，連說3次「不台獨」，似乎想力保新片在中國的票房。

聲明中寫道，他先前的言論是被媒體斷章取義，加上網路謠言加油添醋，才演變成現在的情況，他提到：「我只不過是一個靠拍片維生的導演」、「和很多老百姓一樣，關心社會，關心我們生存的環境」，並沒有任何政治立場，也希望台灣和中國的影視產業交流能有良性互動。

原文：

過去的五十幾年來，從來沒有人說過我是台獨，但隨著《健忘村》上映的日子越來越近，部分有心人士在網路上惡意栽贓我是「台獨份子」。對此，我必須要站出來聲明：我從來就沒有台獨的理念，也不支持台獨、更不是台獨人士。

這次部分人士斷章取義地把「太陽花運動」時期我在臉書的發言截圖下來，加上部分别有用心的媒體歪曲事實、加油添醋的報導，作為誣陷我的證據。而這樣的經驗，也讓我見識到了近來兩岸的政治關係惡化後，對我作為一個關心及期許兩岸電影能夠緊密合作的文化工作者所產生的傷害。

老實說，我只不過是一個靠拍片維生的導演。和很多老百姓一樣，關心社會，關心我們生存的環境。我反對不公不義，支持所有美好與公理。我贊成服貿貨貿，我反對的是當時的當局對服貿的黑箱作業，反對的是像玩笑一樣的立法程序，反對的是忽視民眾合理建議的態度。明明是一個好政策，為何無法透過好的溝通及說明繼續推動下去，反而引起當時的社會動盪。這跟「反服貿」是不一樣的。我真的不懂了，是什麼樣奇怪的邏輯有這樣的結論說這就是「台獨」？

網路是一個很容易傳播謠言的地方。每個人都曾經誤解過別人，每個人也都被誤解傷害過，只有心存善念、寬容理解才能讓人快樂。作為一個塵世中的影像工作者，我最大的心願就是希望透過我拍的電影，能夠讓更多人感受到歡樂，感受到人與人之間的情感。

新的一年，期盼兩岸和平。期盼兩岸民眾能夠敞開心胸，放下成見，增進互信。更期盼兩岸的影視產業交流也能更加順暢。

感恩。

陳玉勳

2017年1月5日

聲明稿全文。（牽猴子提供）