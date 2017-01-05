（影音）楊謹華露香肩 期許2017「不讓愛我的人擔心」

BRUNELLO CUCINELLI開幕，楊謹華（左）、鍾承翰。（記者潘少棠攝）

〔記者方惠宗／台北報導〕楊謹華與鍾承翰兩人同赴開年首場精品派對、出席義大利頂級織品Brunello Cucinelli於「Bellavita」寶麗廣塲台北旗艦店開幕剪綵。楊謹華以品牌字母棉T、羽毛感長裙與球鞋現身，柔美亮麗；外搭的皮質棒球外套更是輕薄柔軟，宛如披肩滑下她的肩膀。迎接新年，楊謹華說：「把身體顧好；對我愛的人、家人、朋友是種責任，不讓人替我擔心。」

BRUNELLO CUCINELLI開幕，楊謹華、鍾承翰。（記者潘少棠攝）

Brunello Cucinelli是Brunello Cucinelli先生於1978年創立的同名品牌，所生產的服裝以高品質著稱，品牌成立近40年，在時裝經營取得傲人的名聲，英國威廉王子、潔西卡艾芭、班艾佛列克等都是愛用者。品牌自2017年度開始，由「Minoshin」美之心取得全台獨家代理權。全新旗艦店整體空間巧妙運用經典的喀什米爾材質於陳列細節，呼應簡約、低調的品牌DNA，勾勒出充滿人文氣息的義式氛圍。

BRUNELLO CUCINELLI開幕，楊謹華（左）、鍾承翰。（記者潘少棠攝） BRUNELLO CUCINELLI開幕，楊謹華。（記者潘少棠攝） BRUNELLO CUCINELLI開幕，鍾承翰。（記者潘少棠攝）