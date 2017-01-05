陳子璇校花愛女曬犯規床照 網友：我戀愛了！

陳思妤外型甜美可愛，陽光的性格深受年輕人喜愛。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕補教名師高國華與陳子璇的校花女兒「咪咪」陳思妤，外型甜美可愛，曾主持過網路節目及拍攝沐浴乳廣告，陽光的性格深獲粉絲喜愛，去年赴美讀大學的她，近日休假回台與家人相聚，並在臉書曬出多張出遊照，其中她躺在床上，以「邪惡視角」所拍攝的照片，最讓網友眼睛為之一亮。

陳思妤躺在床上自拍，白皙肌膚與酒窩，讓網友直喊「美的不像是真人！」（翻攝自臉書）

陳思妤近來趁休假空檔回台，她與家人至宜蘭旅遊，放風之餘不忘在臉書曬照分享，其中她身穿白色背心搭配牛件熱褲，整個人慵懶地躺在床上對鏡頭甜笑，白皙肌膚與酒窩，讓網友直喊「美的不像是真人！」

陳思妤（右）與媽媽陳子璇用餐，母女倆的高顏值，讓大批網友驚艷。（翻攝自臉書）

昨陳思妤則與媽媽陳子璇享用義式料理，席間兩人大玩自拍，她還以繪圖APP軟體後製，頭上戴起可愛鼠耳，十分俏皮，高顏值的母女同框照，也讓不少網友驚艷不已，紛紛留言表示「明明是跟姊姊...」、「這樣看，我以為妳媽三歲就生妳了」、「我戀愛了！」，更有網友直接呼喊陳子璇一聲「丈母娘！」

陳思妤外型甜美可愛，陽光的性格深受年輕人喜愛。（翻攝自臉書）