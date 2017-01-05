圭賢搭宋旻浩成綜藝黑洞 自曝險退演藝圈

圭賢（左）和宋旻浩成為《新西遊記》第三季加入的成員，被網友稱作SM和YG娛樂的合作。（合成圖，翻攝自E NEWS）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓綜藝《新西遊記》第三季找來新血「Super Junior」圭賢和「WINNER」宋旻浩，昨日出席記者會時，圭賢除了談到和宋旻浩合作的經驗，也透露因為這個節目萌生「退出演藝圈的念頭」嚇壞不少人。

圭賢自曝因為緊張頻頻答錯題目，讓他自覺毀掉聰明及書香世家的形象，而萌生退出演藝圈的念頭。（翻攝自E NEWS）

據《韓國娛樂新聞》報導，由於圭賢和宋旻浩分屬競爭關係的「SM娛樂」和「YG娛樂」旗下藝人，兩人合體參與綜藝而受到外界關注，圭賢受訪時談起此事，表示在愉快的氣氛下完成錄影，還開玩笑稱「我們又不是公司的老闆。」而宋旻浩則表示由於參與綜藝經驗不多，拖圭賢的照顧讓他放鬆許多。

《新西遊記3》加入宋旻浩（左起）和圭賢，而安宰賢、殷志源、李秀根、姜虎東為原本固定的成員。（翻攝自kmib）

即將入伍的圭賢談起在不久後要告別觀眾，他大方表示服兵役是每個男人的必經過程，所以並沒有因此感到壓力或焦慮，比起外界的擔憂，他直言「我比想像中沒有負擔」。一向給外界聰明形象的圭賢，原本節目組找他來是為了拉高成員能力，沒想到他卻成為「遊戲黑洞」頻頻答錯題目，讓出生書香世家的他因為太糗而一度想退出演藝圈。

《新西遊記》是一群韓星到中國旅行，並執行任務的綜藝節目，原本成員有姜虎東、李秀根、殷志源、安宰賢，節目8日在南韓首播。