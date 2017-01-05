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好事近了？ 林志玲被爆與言承旭共赴婚宴

2017/01/05 16:27

林志玲（右）曾透過螢幕與舊愛言承旭巧妙同台。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人林心如、舒淇去年相繼脫單，留林志玲獨當「黃金剩女團」台柱，她與萬年舊愛言承旭近來傳出復合，還爆出將領證結婚，但女方隨即否認，而言承旭也表示︰「這麼想喝我的喜酒，如果有喜訊，一定馬上告訴大家，不要大家擔心。」，今有網友發現，兩人近期曾參加同場婚宴，更疑似同桌用餐，引發熱議。

劉畊宏（左）發文祝壽言承旭（右），照片卻發網友發現，婚宴當天林志玲也在現場，經比對下，兩人疑同桌用餐。（翻攝自微博）
劉畊宏昨在微博曬出一家人與言承旭的合照，為元旦生日的言寫下遲來生日祝福，「我的健身夥伴！我知道你低調，想了想，雖然有點晚...但還是要祝你生日快樂我們一家都愛你！希望你早日______ 幸福快樂！」，中間的空格引發網友聯想。

劉畊宏（左）11月曾曬出一家人與林志玲（中）合照，對比背景，林志玲疑似與舊愛言承旭同桌用餐，引發討論。（翻攝自微博）

有眼尖網友發現，劉耕宏去年11月曾與家人參加一場婚宴，當時他在微博曬出一家人與林志玲的合照，對比昨曬出的祝壽照，林志玲與言承旭竟同時現身在婚宴場合，兩人雖沒同框，網友將服裝背景、旁人做比對下，當天兩人疑似同桌用餐，讓不少網友開心直喊「好事近了！」

劉畊宏發文祝壽言承旭。（翻攝自微博）

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